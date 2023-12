PP a Marlaska: No dé lecciones sobre condenar la violencia cuando amnistían la más dura

Madrid, 13 dic (EFE).- La diputada del PP Ana Vázquez ha aseverado que su partido condena "todo tipo de violencia" y ha instado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a no dar lecciones de cómo censurar a los violentos cuando el Gobierno precisamente va a amnistiar a quienes, a su juicio, ejercieron "la violencia más dura que ha existido desde el 23F".

Unos reproches que Vázquez ha lanzado al replicar a Marlaska durante su comparecencia en el pleno del Congreso donde el titular de Interior ha dado cuenta de la actuación policial en las protestas frente a la sede del PSOE en la calle de Ferraz.

Aunque en su primera intervención la diputada del PP no ha hecho ninguna mención a estas concentraciones y solo se ha referido a la política migratoria -otro de los asuntos por los que ha comparecido Marlaska-, en su segundo turno de palabra Vázquez ha mostrado su rechazo a que el ministro haya afeado al PP por atacar a la Policía y no a los ultras.

"El PP condena todo tipo de violencia, tenga o no tenga 18 apellidos catalanes, se llame como se llame porque es lo que deberíamos hacer los demócratas y no diferenciar a unos violentos de otros", ha subrayado.

No obstante, Vázquez ha criticado las órdenes políticas que se dieron el 6 de noviembre para que en apenas veinte minutos se cargara con gases lacrimógenos a los manifestantes, mientras que en Cataluña, tras la sentencia del procés, se tardó seis días en reforzar a los agentes que estaban siendo "atacados en Via Laietana".

"Ahora me dan lecciones de cómo tenemos que condenar la violencia, ustedes que van a amnistiar la violencia más dura que ha existido desde el 23F", ha censurado.

Además, ha lamentado que no sea capaz de plantar cara y defender a la Policía y la Guardia Civil: "Es el caballo de Troya del independentismo en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; un albañil más de Sánchez en este muro que quiere hacerle a todos los españoles. Piense si le merece la pena cuando deje de ser ministro", ha concluido.

Desde Vox, Ignacio Gil Lázaro también ha criticado el dispositivo policial "tan desproporcionado" y considera que tenía "una finalidad estrictamente política" porque, para justificar las cargas policiales, se quería dar la sensación de que había una "supuesta violencia máxima" de los manifestantes "que no era real".

Ha exigido a Marlaska que "no se refugie" en la Policía para tratar de ocultar la utilización política que hicieron los mandos policiales: "vuelven a dejar a los pies de los caballos a los policías de a pie", ha apostillado.

El socio de Gobierno ha calificado de pantomima de la derecha y la ultraderecha las críticas a la Policía en Ferraz, y les ha acusado, en palabras del diputado Enrique Santiago (Sumar), de considerar a los agentes "sus esbirros".

Menos ha convencido el dispositivo policial a Junts y ERC, aunque por razones muy distintas a las esgrimidas por PP y Vox.

La diputada republicana Pilar Valluguera ha censurado la "exquisitez", "dulzura" y "cariño" que han brindado los agentes a "unos niñatos ultras, fascistas, racistas y xenófobos".

Ha dejado claro, no obstante, que no pretenden "que se incremente la dureza policial" con ellos, pero ha lamentado las diferencias "entre las dos formas de reprimir" en referencia al referéndum de autodeterminación de 2017: "unos pedíamos votar, los otros están atentando contra un partido político"; "si a nosotros nos encuentran una pistola, no duramos ni 10 minutos", ha añadido.

Argumentos similares ha usado Marta Madrenas (Junts), que ha ironizado con la "crisis de ansiedad" de la derecha que ha pasado de considerar "héroes" a los policías del 1-O a tildarlos de "cobardes".

"Cosas veredes", ha continuado el parlamentario de EH Bildu Jon Iñarritu quien también en tono sarcástico se ha referido a las críticas del PP por la "desproporción policial y la aplicación de la ley mordaza".

Los portavoces del resto de grupos han dedicado gran parte de sus intervenciones a la gestión migratoria del Gobierno, especialmente la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, que ha lamentado que se hayan mezclado el "reto enorme" de la migración con las protestas de Ferraz.

"Lamento tantas sillas vacías. Lamento tan poco interés y lamento el oportunismo de mucha gente para mezclar asuntos", ha recriminado Valido, unas palabras con las que ha coincidido en su turno final el ministro, que ha defendido la gestión migratoria del Gobierno: "No son políticas de parcheo ni de un día, son continuadas e independientes del número de llegadas de migrantes".

Y ha reiterado: "El fenómeno migratorio es complejo, es un reto, un desafío, no es un problema y nos va a acompañar mientras haya diferencias estructurales entre Europa y África". EFE

