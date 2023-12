Podemos exige al Gobierno suspender la ampliación del Puerto de Valencia y afea a Sumar incapacidad de frenar al PSOE

Podemos ha exigido al Gobierno que paralice el proyecto de ampliación del Puerto de Valencia y ha cuestionado la capacidad tanto de Sumar como de Compromís para "frenar los pies" a los planes del PSOE dentro del Ejecutivo. Así lo ha indicado la secretaria de Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez, en declaraciones a los medios a las puertas del Congreso después de que ayer se aprobara una proposición no de ley del PP relativa al apoyo a la extensión del puerto valenciano, con respaldo del PSOE tras aceptarse una enmienda de los socialistas que aludía a que la nueva terminal norte debía ser medioambientalmente sostenible. La dirigente morada ha criticado que el PSOE haya unido sus votos con la derecha en el Congreso a favor de continuar con la ampliación de esta infraestructura, rechaza por más de 170 organizaciones sociales. Es más, ha reprochado también que la delegada del Gobierno en la comunidad haya adelantado que el proyecto se aprobará pronto en el Consejo de Ministros y que el ministro de Transportes, Óscar Puente, visite este jueves Valencia por esta materia. ES UN PROYECTO DE "DESTRUCCIÓN" Pérez ha trasladado que su formación, integrada ahora en el Grupo Mixto, ha registrado una serie de preguntas parlamentarias en las que reclama si el Ejecutivo piensa tomar medidas para revertir los efectos negativos en materia medioambiental que detectan en la ampliación portuaria, pues muchas organizaciones ecologistas han alertado que va a destruir el entorno natural de La Albufera y se generará más contaminación. "Nosotros pensamos que no es un proyecto de construcción, es un proyecto de destrucción con el que hemos estado en contra siempre y fue Podemos quien en la anterior legislatura consiguió paralizar este proyecto en el seno del Gobierno", ha apostillado. Acto seguido, ha lanzado que Sumar y Compromís "lamentablemente" no se ven capaces de "frenar los pies" al PSOE en el Gobierno y ponen sus "esperanzas en la vía judicial", en alusión a las palabras de la diputada de la formación valenciana, Águeda Micó, que ayer señaló que estaban dispuestos a ir a los tribunales si continuaba adelante dicha ampliación. Y cuestionada sobre el aviso de Micó en el Pleno de que este proyecto iba a generar un conflicto grave en el Ejecutivo, Pérez ha insistido que la posición de Compromís le parece "sutil" y centrada en la vía jurídica, algo que respetan pero que tildan de "insuficiente". Los morados también criticaron ayer la propuesta del Ministerio de Trabajo, que lidera la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, de subida del Salario Mínimo Interprofesional, que tildaron de "insuficiente" y de asumir los postulados de la patronal. RECLAMA A PUENTE QUE DEJE DE DEFENDER LOS INTERESES DE LA PATRONAL De esta forma, la dirigente de Podemos ha manifestado que su formación anima a la movilización para decirle al ministro Puente que "deje de defender los intereses de la patronal y las multinacionales" que están detrás de la ampliación del Puerto de Valencia. También ha arremetido contra el PP y el aumento del 21% del presupuesto para esta infraestructura, hasta los 660 millones, al espetar que "conociendo" a los populares en la Comunidad Valenciana temen que este proyecto pueda derivar en un "nuevo nido de corrupción". Finalmente, ha vuelto a reclamar al PSOE que frene este proyecto y defienda los intereses de los valencianos, dado que tiene en sus manos pararlo y no unirse a las derechas.