PNV ve lógica la moción de censura en Pamplona y pregunta al PSOE por qué no pactó con Bildu ya antes de las generales

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, considera "lógica" la presentación de una moción de censura contra la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, pues UPN no tenia apoyo suficientes y había una mayoría alternativa, pero ha preguntado al PSOE por qué no pactó dar la alcaldía a Bildu tras las elecciones municipales de mayo y ha preferido hacerlo siete meses después, una vez celebradas las generales. En declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, Esteban ha señalado que la moción de censura "tenía que pasar" porque la alcaldesa no ha sido siquiera capaz de presentar "un borrador de Presupuestos". "Ante la inoperancia, la inacción y la falta de mayorías, era lógico que pasara", ha dicho, recordando que el PNV, a través de Geroa Bai, también avala la operación. Pero, a su juicio, "lo natural" hubiera sido que esa mayoría alternativa a Ibarrola hubiera fructificado justo después de las municipales, como en otras capitales. El motivo de que no fuera así, ha dicho, habría que preguntárselo al PSOE, si bien ha dado a entender que entonces los socialistas evitaron pactar con Bildu porque las generales iban a celebrarse en julio. Preguntado si, como han apuntado desde el PP, el PNV debería estar preocupado ante la posibilidad de que el PSOE acabe apoyando también a Bildu para gobernar en Euskadi tras las elecciones del año que viene, Esteban ha insistido en que su partido apoya la moción de censura en Pamplona. "Fíjese qué temor tengo", ha ironizado.