María Forero: "Fue muy bonito ver a dos españolas arriba"

Sevilla, 13 dic (EFE).- La atleta andaluza María Forero, medallista de bronce por equipos y sexta en la prueba individual en el Campeonato de Europa de cross sub-23 recientemente celebrado en Bruselas, ha señalado que "quería estar arriba" y que fue "muy bonito ver a dos españolas peleando por los primeros puestos".

Forero ha señalado, en declaraciones a EFE, que terminó este Europeo "contenta" por el bronce y por el cuarto puesto de su "amiga Ángela Viciosa", junto a la que luchó "hasta el final en un circuito muy duro, no únicamente por el barro", aunque admitió que durante la carrera, hubo un momento en el que se distrajo "un poco".

"El barro no me benefició, pero no quiero poner excusas. Corrí muy bien, no tengo nada que reprocharme. Estuve arriba. Para ser mi primer año en la categoría, estoy súper contenta", añadió la corredora onubense de 20 años.

María Forero, que compagina el atletismo de alto nivel con estudios superiores de Enfermería, ha anunciado que "tras el parón del Europeo, toca preparar la pista cubierta", un tramo de temporada en el que va a "competir por primera vez este año". EFE

