La menor víctima de abusos por el exmarido de Oltra asegura que no se sintió respaldada

Valencia, 13 dic (EFE).- El abogado de la joven que fue víctima de abusos sexuales por parte del exmarido de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra cuando era menor de edad y residía en un centro tutelado por la Generalitat Valenciana ha asegurado este miércoles ante el juez que la víctima no se sintió respaldada ni apoyada en su denuncia.

Esta joven ha declarado, en calidad de testigo, en el marco de la causa que dirige Instrucción 15 y que tiene por objeto investigar precisamente si la Conselleria de Igualdad, que dirigía Oltra, pudo haber maniobrado para ocultar el caso.

Se da la coincidencia de que el Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles la condena a cinco años de prisión al exmarido de Oltra, Luis R., por abusos sexuales a esta joven, que tenía 16 años cuando se cometió el delito, y estaba tutelada en el mismo centro en el que trabajaba como educador el condenado.

El abogado de la joven, Manuel Salazar, ha indicado que ésta ha declarado "básicamente lo mismo que ya está más que acreditado documentalmente", en referencia a la condena que ha sido ratificada.

"Ahora lo que se está valorando no es si hubo o no hubo abusos, sino la actuación de la Conselleria, y ella -la víctima- ha explicado que no se sintió respaldada", ha añadido este letrado.

"Ella no podía saber si el asunto lo conocía una determinada funcionaria u otra, pero sí que se sintió desprotegida, ignorada, después incluso de haberse conocido esos abusos de los que fue víctima, ya que tuvo que seguir conviviendo con el abusador", ha apuntado.

Según ha recordado este letrado, "se tomó la decisión de trasladar a la víctima de centro, no al educador" y, tras el juicio, ha aludido al despido, considerado nulo posteriormente, de la víctima y su novio de los puestos de trabajo que ocuparon en el Hospital de Torrevieja.

"Fue discriminada precisamente por haber presentado la querella que dio pie al presente procedimiento", ha lamentado su letrado.

Por otra parte, la abogada Marta Castro, que representa a Vox como acusación popular en este proceso, ha indicado que "hay una abrumadora prueba documental sobre la actuación de la Conselleria en relación a la protección de las menores que están bajo su tutela, que eso es de lo que trata este procedimiento".

"No podemos olvidar que lo que está en tela de juicio es si la Conselleria tomó todas las medidas adecuadas para proteger a una menor que fue abusada o se valió de su influencia y de su poder, bien fuese la consellera Oltra, o bien sus ayudantes, para ocultar el delito que cometió su exmarido", ha agregado.

Castro ha explicado que "la menor no recordaba mucha cosas concretas, como es lógico y razonable. Ha sufrido. Es un proceso muy traumático para ella. Son hechos que le daban asco y vergüenza contar y que ha tratado de olvidar".

Igualmente, ha asegurado que su formación estudiará la conveniencia de pedir la declaración del educador condenado.

Por el contrario, varios letrados de las defensas han explicado a EFE que han considerado un "auténtico despropósito" la declaración de la víctima, por considerar que no ha determinado con certeza si comunicó lo sucedido, ni cuándo lo hizo, y porque entienden que la entonces menor ha sido instrumentalizada, con promesas incluso de bienes materiales, para lograr un objetivo político. EFE

jfg/mac/jdm

(foto)(vídeo)