La fiscal jefa Antidroga: "Es difícil introducir tanta droga en los Puertos sin colaboración desde dentro"

La fiscal jefa Antidroga, Rosa Ana Morán, ha explicado que las redes de narcotráfico utilizan los puertos más grandes, como el de València, para la entrada de drogas a través de contenedores porque que es "una vía muy fácil que además permite introducir grandes cantidades". No obstante, ha señalado que "es difícil introducir tanta droga sin colaboración desde dentro" y por ello los esfuerzos se centran en evitar la corrupción tanto de las Fuerzas de Seguridad como de los funcionarios y trabajadores. Morán se ha referido así, tras asistir a la inauguración de un Encuentro entre Fiscalías Antidroga Iberoamericanas y Europeas celebrado en la Ciudad de la Justicia de València, a la incautación histórica de once toneladas de cocaína en contenedores marítimos en dos operaciones en Vigo y València, que ha confirmado para la Policía Nacional y la Agencia Tributaria el "mercado al alza" que supone el tráfico con estupefacientes de organizaciones criminales de origen albanés que controlan la distribución en Europa desde países como Colombia y Ecuador. Así, ha constatado que la droga viene casi toda de fuera, excepto el cannabis que lo producimos aquí, y entra por el mar. "València está muy ligada al mar, tiene un puerto magnífico comercial enorme y lo que hay que hacer es trabajar con medidas de seguridad y de prevención", ha recalcado. De hecho, el Puerto de València en 2022 figuró, tras Amberes y Rotterdam, como el tercero en el que se produjo mayor nivel de incautaciones de droga, aunque va variando cada año y en 2023 puede ser Algeciras y también sube la entrada por Barcelona y Vigo. En ese sentido, ha advertido de que la droga tiene "un poder económico enorme y es muy fácil que corrompa". Se trata de un problema, ha comentado, en el que tienen mucha experiencia los puertos de Amberes y de Rotterdam, que ven que "la corrupción no solamente puede afectar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a Aduanas, sino que también hay mucha implicación de trabajadores del puerto, de estibadores, o los dockers". PLAN DE PREVENCIÓN Por ello, ha recordado que el nuevo plan de ruta de la Unión Europea que presentó a la Comisión el pasado mes de octubre está centrado en los puertos y las en las aduanas, en la prevención de la corrupción y en el establecimiento de medidas cada vez mayores de vigilancia y de control del movimiento de los contenedores. Sobre el auge de las mafias albanesas para controlar la distribución de droga desde Ecuador, ha explicado que ese es el motivo de que participe en esta reunión y de que la Fiscalía albanesa haya firmado un convenio con las Fiscalías Iberoamericana. No obstante, ha matizado que las organizaciones de narcotráfico son de distintas nacionalidades y muchas veces mixtas. Por su parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha destacado que las últimas operaciones antidroga realizadas en los Puertos españoles, donde se han intervenido alijos "espectaculares", demuestran que "la cooperación funciona" y que "las fuentes de información son válidas". Al respecto, ha señalado que estos alijos demuestra que la información y la cooperación entre países funcionan, pero también que el problema del tráfico de drogas es "muy preocupante porque si hay incautaciones es porque el tráfico es muy elevado".