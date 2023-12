La abstención de Vox tumba una veintena de artículos de los presupuestos de 2024 en Baleares

La abstención de Vox en Comisión ha tumbado una veintena de artículos del proyecto de presupuestos generales de la Comunidad para 2024, en un momento en el que los de Santiago Abascal mantienen un pulso al Govern de Marga Prohens (PP) por la libre elección de lengua. Vox ha condicionado su apoyo a los presupuestos a la aprobación de una enmienda de 20 millones de euros para financiar la libre elección de lengua en la Comunidad. Dicha enmienda se votará este miércoles en el bloque de Educación. Al abstenerse Vox este martes, los votos a favor del PP no bastaron para contrarrestar los votos en contra de la izquierda, de manera que una veintena de apartados han sido rechazados dentro del articulado. Estos artículos podrán volverse a votar en los plenos de aprobación definitiva de los presupuestos, la próxima semana. Con todo, como ha señalado el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, es un hecho "completamente insólito". Para Castells, el rechazo a parte del articulado denota "una falta de preparación de los temas" por parte del Govern, además de "una improvisación permanente y una gran prepotencia". El diputado menorquín censuró que el Ejecutivo no está "haciendo los esfuerzos de buscar los apoyos necesarios para aprobar los presupuestos". Por su parte, el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha afeado al PP que aboque a la Comunidad "a un caos constante" por su "decisión de depender de Vox" y la "incapacidad negociadora del vicepresidente", Antoni Costa. Para el diputado, lo ocurrido es "la mayor bofetada de la historia en la tramitación de unos presupuestos". "A día de hoy, después de haber pasado por Ponencia, habiendo comenzado la tramitación en comisión y a una semana de votarse definitivamente en el pleno, nadie del PP ni de la Vicepresidencia ha contactado con MÉS para negociar, ni siquiera hablar, nada de los presupuestos", ha denunciado el ecosoberanista en sus redes sociales. VOX AFIRMA QUE LOS 20 MILLONES SON CONDICIÓN 'SINE QUA NON' Vox avisó este lunes de que la aprobación de esta enmienda era "condición 'sine qua non'" para que sus siete diputados apoyaran los presupuestos. Por la mañana en el pleno, horas antes de la abstención de Vox en comisión, el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, se mostró convencido de que el proyecto quedará aprobado la semana que viene, aunque evitó especificar si aceptarán la enmienda de 20 millones de euros de Vox. Por su parte, la presidenta, Marga Prohens, hacía hincapié en que las negociaciones para la incorporación de enmiendas siguen abiertas y que tanto el PP como el Ejecutivo están estudiando las distintas propuestas que están trasladando los grupos parlamentarios. Mientras, el PSIB ha ofrecido al PP sus votos para rechazar la enmienda de Vox "y el chantaje para segregación lingüística".