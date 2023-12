Fiscalía solicita condena para los acusados de agredir a un hombre en Gijón, grabarlo y subirlo a Internet

La Fiscalía de Área de Gijón solicita la condena de dos acusados de agredir a un hombre que dormía en un portal de Gijón, grabarlo con el móvil y subirlo a una red social. El escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal ha sido presentado en el Juzgado de Instrucción número 5 de Gijón. El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 05.00 horas del día 26 de noviembre de 2022, los acusados, de común acuerdo y guiados ambos por la intención de denigrar la integridad física y moral ajena y por su animadversión hacia las personas por su situación socioeconómica, se dirigieron a un portal de la calle Magnus Blikstad de Gijón, donde se hallaba durmiendo, en su exterior, un hombre nacido en Polonia en 1979, sin domicilio. Una vez allí, en ejecución de un plan previamente ideado, el primer acusado, nacido en 2001, propinó varias patadas en la espalda al hombre que dormía en el portal, sin provocarle lesión, y le despojó de sus ropas de abrigo y el saco de dormir, mientras el segundo acusado, nacido en 1995, grababa los hechos con su móvil. Posteriormente, en un momento no determinado pero en todo caso antes del día 30 de noviembre de 2022, el segundo acusado, con conocimiento y consentimiento del otro acusado, colgó en la red social Instagram, desde su cuenta, las imágenes de los hechos junto al texto "mucha polémica por el vídeo anterior pero no quiero indigentes en mi portal, que me asusta a los niños, y antes de eso le corto la cabeza, a dormir a las puertas del ayuntamiento, ellos son los culpables sin ponte a pasar farlopa o peta a una tienda, que fácil es quejarse, maricona di no te gusta trabajar, haz algo". La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y de un delito contra la integridad moral, además de un delito leve de maltrato. La Fiscalía solicita para el primer acusado una condena de 3 años y 6 meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena; 11 meses de multa con cuota diaria de 12 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, durante 7 años, además de 2 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Por otro lado, para el segundo acusado solicita una condena de 1 año y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena; 10 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago; e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, durante 7 años. En cuanto a la responsabilidad civil, los acusados, conjunta y solidariamente, indemnizarán al hombre agredido con 2.000 euros, más los intereses legales correspondientes.