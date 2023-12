Feijóo avisa a Sánchez que la UE será "clave" para frenar la ley de amnistía: "Ni le saldrá bien ni le saldrá gratis"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que la ley de amnistía será "clave" para frenar el "acto de corrupción" que es la ley de amnistía y ha subrayado que esta operación ni le saldrá "bien" ni le saldrá "gratis". Además, ha insistido en que el PP solicitará una comisión de investigación para conocer "absolutamente todo" sobre las negociaciones del Gobierno con los independentistas fuera de España. "La mala noticia para Sánchez es que esto no le va a salir bien, ni tampoco le va a salir gratis. En la UE se toman en serio el Estado de Derecho de los países miembros, saben que las decisiones judiciales hay que respetarlas y que los políticos no tienen capacidad de dejarla sin efecto", ha avisado Feijoo en su intervención en un acto del Grupo Henneo, donde ha presentado la conferencia del presidente de Aragón, Jorge Azcón, en el Teatro Real de Madrid. Feijóo ha asegurado que este martes fue un "día triste" y de "mucha preocupación para millones de españoles" porque se dio el primer paso para aprobar "la ley más lesiva contra el Estado de Derecho y contra la igualdad de los españoles en los últimos 45 años". "Se selló el pacto de Sánchez con los separatistas para comprar la presidencia del Gobierno a cambio de la impunidad judicial de los separatistas", ha afirmado, para afear a Pedro Sánchez que no diera la cara en el Congreso y optar por trasladar a un "reservado en Suiza" los debates con los independentistas. El jefe del Ejecutivo viajó a Estrasburgo ante el debate de este miércoles sobre la Presidencia española de la UE. Feijóo ha recalcado que en esa sesión plenaria del Congreso tampoco estaban Carles Puigdemont, que "no puede entrar en España", ni Santos Cerdán, responsable de Organización del PSOE, que es el que se va los "fines de semana a Suiza a hacer el control del Gobierno". "Sánchez y los independentistas han demostrado una vez más que desprecian a las Cortes", ha enfatizado. "LUZ Y TAQUÍGRAFOS" SOBRE LOS PACTOS DE SÁNCHEZ Asimismo, Feijóo ha reiterado que el PP solicitará una comisión de investigación para conocer "absolutamente todo" sobre las negociaciones del Gobierno en el extranjero porque los intereses de nuestro país no se pueden negociar a escondidas. Feijóo ha insistido en que el PP quiere tener información sobre "cuántos mediadores hay", "quién los paga", "cuáles son sus honorarios" y "cuáles son las condiciones de los pactos que están suscribiendo". Según ha añadido, que es "obligación" del PP "dar a conocer a los españoles lo que se negocia" fuera de España en su nombre. "Y por eso abriremos una comisión de investigación en el Senado al objeto de poner luz y taquígrafos en los acuerdos opacos y clandestinos que han llevado al señor Sánchez a la presidencia del Gobierno", ha enfatizado. Feijóo ha señalado que "obtener la Presidencia del gobierno a cambio de impunidad judicial es corrupción política" y ha señalado que uno de los principales motivos para rechazar la amnistía es que rompe la igualdad de los españoles ante la ley. "Cuando un país, sus ciudadanos no son iguales ante la ley, ese país deja de tener una constitución. Esta ley de amnistía crea ciudadanos de primera y de segunda. "GOBERNAR PARA TODOS Y DECIR LA VERDAD", SEÑAS DE IDENTIDAD DEL PP Durante su Feijóo ha defendido el Estado de las Autonomías y la España plural que han consolidado estos 45 años. "Yo estoy orgulloso pues de que hoy una mayoría de españoles, más del 75 por ciento de la población española, esté viviendo en comunidades autónomas gobernadas por el primer partido de España, el PP", ha manifestado. Además, ha destacado la gestión de Jorge Azcón, bajando la deuda y los impuestos y multiplicando la inversión. "Comprendo que esto en la política española actualmente no tenga valor, pero le aseguro que en la política atemporal es lo único que tiene valor", ha declarado. Feijóo ha indicado que Azcón "no mintió a los aragoneses. En segundo lugar porque no dijo una cosa para conseguir votos y luego hacer la contraria". A su entender, gobernar "para todos y decir la verdad son las señas de identidad del presidente Azcón. Y también son las señas de identidad del PP de España", ha enfatizado. Tras asegurar que los gobiernos del PP están ofreciendo una "buena alternativa al peor gobierno de España", ha afirmado que el Gobierno de Sánchez se está "aprovechando del Estado" y ha prometido que el PP no va a "dividir jamás a los ciudadanos", "levantar jamás un muro" o "enfrentar a los ciudadanos en bandos".