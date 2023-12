Feijóo, a Sánchez tras dar alcaldía a Bildu: "Si posibilidades de entenderse no eran muchas, desde hoy son muchas menos"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles de que hay poca posibilidad de entendimiento con el Gobierno de Pedro Sánchez después de que se haya conocido que los socialistas vascos van a dar la alcaldía de Pamplona a Bildu, una advertencia que ha lanzado cuando los gabinetes de ambas partes están intentado poner fecha a una reunión para verse este mes de diciembre. "Si las posibilidades de entendimiento entre el Gobierno y el Partido Popular no eran muchas, desde hoy son muchas menos", ha declarado Feijóo en su intervención en el Grupo Henneo, donde ha presentado la conferencia del presidente de Aragón, Jorge Azcón, en el Teatro Real de Madrid. Feijóo ha asegurado que él, a diferencia de Sánchez, ha elegido estar "acompañado por la mayoría responsable de los españoles". "Jamás estaré al lado de los que llevaron asesinos en sus listas electorales en las últimas elecciones municipales", ha manifestado. "YO LE QUITÉ A BILDU LA ALCALDÍA" En este punto, ha recordado que él le "quitó a Bildu la Alcaldía de Vitoria para dársela al Partido Socialista". "Y me siento orgulloso. Por eso no puedo estar al lado del presidente mientras el presidente esté al lado de quienes hacen negocio con el Gobierno más débil y con menos principios de la democracia española", ha resaltado. Feijóo ha defendido la "unidad" de España, la "igualdad de los españoles" y "el prestigio de las instituciones democráticas españolas". "Cuando esté dispuesto a hablar en estos términos, será posible recuperar la normalidad mientras continúe por el camino elegido y con estos acompañantes, quizás sea imposible", ha advertido. ((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))