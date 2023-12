El Supremo estudia este miércoles la condena por la falsificación del DNI de 'El Pequeño Nicolás'

El Tribunal Supremo (TS) celebrará este miércoles la deliberación y fallo del recurso de casación presentado por Oliva Peña, la funcionaria de Policía condenada en el juicio que se celebró contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como 'El Pequeño Nicolás', por falsificar un DNI para que un amigo le hiciera el examen de Selectividad de 2012. Estaba previsto que los magistrados de la Sala de lo Penal se reunieran el pasado julio para decidir sobre dicho recurso, pero se suspendió después de que Gómez Iglesias se sumara a la impugnación de Peña, para poder dar traslado de este incidente a la Fiscalía y a la propia recurrente, según una providencia a la que tuvo acceso Europa Press. Gómez Iglesias fue condenado a 1 año y 9 meses de cárcel y al pago de una multa como autor de un delito de falsedad en documento oficial. La Sección Séptima de la Audiencia de Madrid también condenó al amigo que le hizo el examen y a la funcionaria policial acusada de falsificar el DNI, Oliva Peña. Para ella, la condena fue de 9 meses de multa como autora de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público por imprudencia grave. LA SENTENCIA IMPUGNADA El tribunal de primera instancia consideró probado en su sentencia de junio de 2021 que poco antes de que se realizaran los exámenes de acceso a la universidad, que comenzaron el 11 de septiembre en la segunda convocatoria --en la que se produjo la suplantación--, Gómez Iglesias y su amigo se "concertaron" para que fuera este último quien se presentara en nombre de Francisco Nicolás. "Para realizar este propósito, ya compartido por ambos acusados, resultaba indispensable dotar a Manuel de un DNI que permitiera la suplantación propuesta, siendo la exhibición de dicho documento requisito indispensable para identificarse y realizar el examen", relataban los magistrados. Por ello, el amigo dio a Gómez Iglesias una fotografía suya "a sabiendas" de que con ella se iba a confeccionar un documento falso. Según recoge el fallo ahora impugnado, de la parte de la falsificación se ocupó Gómez Iglesias. El día 10 de ese mes acudió a la Comisaría de Policía de Tetuán (Madrid), siendo atendido por la funcionaria Oliva Peña. Le pidió que le expidiera un duplicado del DNI y que cambiara la foto, dándole la de Manuel pero "haciéndola pasar como propia". El resultado fue que obtuvo un documento nuevo con sus datos y la cara de su amigo. Los magistrados vieron una actuación irregular en la funcionaria, porque no comprobó que la imagen correspondiera a 'El Pequeño Nicolás' --a pesar de que "se hallaba en condiciones de haber prestado una mínima atención" y porque destruyó el 'talón foto' generado por el sistema-- en contra de las directrices establecidas. Pero aun así, concluyeron que no resultaba probado que el joven se "concertara" con Peña, "ni directamente ni por persona interpuesta, ni que ésta obrara a sabiendas de la falsedad del documento emitido". "NO RESULTA CONVINCENTE" En el arranque del juicio, Gómez Iglesias negó los hechos asegurando que fue él quien se examinó de Selectividad. "Me presenté yo los tres días", dijo. Lo cierto es que obtuvo un 8,25 en la prueba cuando su nota media en Bachillerato apenas superaba el 5. Según su versión, quien se presentó por él ni siquiera era su amigo, sosteniendo que le conoció a raíz de las actuaciones judiciales. En todo caso, apuntó, podría ser uno de los "entre 3.000 y 4.000 contactos" que tendría entonces en su teléfono móvil como "director de salas de discoteca". El acusado de hacerse pasar por 'El Pequeño Nicolás' negó igualmente que llegara a acuerdo alguno con el joven para reemplazarle en Selectividad. Aseguró que se enteró de que había un DNI falso con su cara porque una amiga le avisó de que salía en las noticias. La fotografía, argumentó, pudo haberse obtenido de sus redes sociales. La Audiencia Provincial consideró que ese relato no resultaba convincente. En primer lugar, porque Gómez Iglesias tuvo una "participación directa" en la expedición del DNI falso; en segundo, porque dio por probado que ambos se conocían; y, por último, porque un compañero de clase que testificó en el juicio dijo que Francisco Nicolás avisó en un chat a los alumnos de que alguien iría por él a Selectividad, llegando a pedir que le ofrecieran cobertura --que "lo acogieran en el grupo"-- a cambio de ayudarles en el futuro.