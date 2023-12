EL PSN justifica la moción de censura en Pamplona pero no entrará en el equipo de gobierno con Bildu

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha defendido este miércoles que su partido ha acordado con EH Bildu una moción de censura a la actual alcaldesa, Cristina Ibarrola, "por responsabilidad" ya que, ha dicho, la ciudad "necesita un cambio" tras años de "parálisis" con los gobiernos municipales de UPN. Alzórriz, que ha comparecido acompañado por los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Pamplona, ha puesto en valor este "acuerdo político" para "propiciar un cambio" en el Consistorio. Y ha aclarado que "no es un acuerdo de gobierno" porque el PSN no va a formar parte del equipo de gobierno ni asumirá concejalías. Según ha explicado, las negociaciones para esta moción de censura se iniciaron tras la investidura del Gobierno de España y ha asegurado que el acuerdo cuenta con el "respaldo total" de la Ejecutiva del PSN y se ha alcanzado en "coordinación" con el PSOE a nivel nacional. Ha negado que este acuerdo sea un "pago" por el apoyo de EH Bildu a la investidura de Pedro Sánchez. "No debemos nada a nadie, es un acuerdo político en Navarra y en Pamplona para mejorar la vida de los ciudadanos de Pamplona", ha expuesto. Se trata, ha dicho Alzórriz, de una oportunidad para la ciudad para "vivir un tiempo nuevo" porque "lleva mucho tiempo paralizada por la exclusiva responsabilidad de UPN, que ha sido incapaz de ofrecer un proyecto de ciudad". Ha acusado a Cristina Ibarrola de llevar a cabo una acción política "prepotente, unilateral, opaca y ajena al diálogo constructivo", que "menosprecia continuamente al resto de fuerzas a pesar de estar en minoría". Además, ha censurado que "ha utilizado" el Consistorio para "confrontar" con los gobiernos central y foral, llegando a "poner en peligro" fondos europeos. "Por responsabilidad no podemos seguir más tiempo impasibles; Pamplona necesita un cambio, un tiempo nuevo de convivencia, avance y futuro, poniendo en valor lo que nos une frente a las divisiones y conflictos permanentemente causados por UPN y las derechas", ha manifestado. Ha destacado, además, que el acuerdo "parte de líneas claras definidas en el marco constitucional" e incluye el compromiso de "respetar y asumir" la Ley Foral de Símbolos de Navarra acordada la legislatura pasada y "respetar la institucionalidad" de Pamplona. También, el compromiso de trabajar en materia de memoria, justicia y reparación, "propiciar un clima político de entendimiento que mire al futuro pero sin olvidar el pasado" y el "reconocimiento y reparación de las víctimas de ETA evitando que se puedan generar situaciones de humillación". Por otro lado, se apuesta por el fomento del euskera "siempre acorde a la demanda y la realidad sociolingüística, sin imposiciones, desde la voluntariedad e igualdad de oportunidades", y por unos Sanfermines "libres de tensiones políticas o espacios de exclusión". Asimismo, ha señalado que el acuerdo contempla que, cuando no haya acuerdos, "aún siendo competencia de Alcaldía, la toma de decisiones será en base a las mayorías del pleno".