El presidente del Supremo suspende la reunión con Bolaños tras los ataques de los independentistas a los jueces

El presidente interino del Tribunal Supremo (TS), Francisco Marín Castán, ha suspendido la reunión prevista para este miércoles, a las 12.30 horas, con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en plena escalada de tensión por el señalamiento a los jueces después de que ayer martes la portavoz de Junts en el Congreso tachara de "indecentes" a varios magistrados del TS. Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el encuentro que estaba fijado en la agenda de Moncloa se ha suspendido a última hora por "razones sobrevenidas", aunque han reconocido que ciertamente hay un "malestar" entre los miembros del tribunal ante las reiteradas acusaciones de los partidos independentistas. La reunión, que había sido fijada por el Ministerio de Justicia, de momento no tiene nueva fecha. Preguntado a la salida del Congreso --donde este miércoles ha sido interpelado tras la sesión de control al Gobierno-- por el hecho de que se haya suspendido el encuentro, Bolaños se ha limitado a insistir en que va a "defender a los jueces y magistrados siempre que hagan su trabajo con independencia". "Les voy a defender de los ataques y descalificaciones de los partidos independentistas, pero también de la larguísima mano que tiene el Partido Popular que intenta siempre influir en el Poder Judicial. Esa es mi tarea, que los jueces puedan actuar con independencia, sin injerencias y con medios suficientes. A eso me voy a dedicar", ha manifestado ante los medios de comunicación. Fuentes ministeriales han precisado que desde el Supremo se han limitado a comunicarles esta mañana que suspendían la reunión por "razones sobrevenidas", sin trasladarles ningún otro detalle. Así las cosas, las mismas fuentes han asegurado que en el Ministerio trabajarán para que se fije nueva fecha y la reunión se celebre. LAS DECLARACIONES DE JUNTS La decisión por parte del presidente interino del Supremo de suspender la reunión tiene lugar justo después de que este martes en el Congreso la diputada de Junts Miriam Nogueras llamara "indecentes" al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, y a los magistrados del tribunal Carlos Lesmes y Pablo Llarena. Asimismo, ayer en el Senado el representante de Junts Josep Lluís Cleries acusó a los togados de emprender una "batalla política" para "intentar torpedear" la ley de amnistía. Ante tales afirmaciones, el propio Bolaños salió en defensa de los jueces y de su independencia. "No comparto en absoluto las críticas que hace usted a los jueces y al Poder Judicial. España es un Estado de Derecho, una democracia plena y los jueces actúan con independencia y con separación de poderes", dijo Bolaños, respondiendo a la pregunta lanzada por Cleries durante la sesión de control al Gobierno en el Senado. Además, el ministro señaló que "la labor fundamental del ministro de Justicia es garantizar que los jueces pueden hacer su labor sin injerencias, sin que nadie por detrás intente de alguna manera influirles, y con todos los medios adecuados para hacer su labor para que España sea lo que es, un Estado de Derecho ejemplar".