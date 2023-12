El PP cuestiona que Díaz pueda dirigir Trabajo tras "romper" Sumar y la vicepresidenta presume de Gobierno estable

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha cuestionado este miércoles en el Pleno del Congreso que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, pueda dirigir las políticas de empleo tras tener el "récord" de "romper" su propio partido, Sumar, en el menor tiempo posible. En su réplica, Díaz le ha echado en cara que practique "la bronca" y el "insulto" y ha presumido de Gobierno estable. "Somos uno de los Gobiernos más estables de Europa", ha espetado la ministra a Tellado en la sesión de control al Gobierno del Congreso, la primera de esta XV legislatura, a la que no ha asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por estar de viaje en Estrasburgo. Tellado ha afirmado que Díaz es la "ministra de los récords" al tener "récord europeo en paro registrado, récord histórico en maquillaje de las cifras del paro a través de la figura de los fijos discontinuos, récord europeo en paro femenino y récord europeo en paro juvenil". Es más, el portavoz del Grupo Popular ha señalado que también "acumula un nuevo récord", el de "romper un propio partido en el menor tiempo posible", tras el paso de Podemos al Grupo Mixto. "Enhorabuena señora Díaz", le ha trasladado con ironía. EL PP VE EN SUMAR "UNA ESTAFA ELECTORAL" Tellado ha preguntado si "la estabilidad del Gobierno de España se va a ver comprometida por la ruptura de la coalición" que lidera Díaz, "el grupo antes llamado Sumar y ahora Restar". "¿Cree que estamos ante un caso de transfugismo, como dice el portavoz de su propio partido y ministro de su gobierno?", ha interpelado a Díaz. Tras afirmar que Sumar ha sido "un gran fraude electoral" y "una estafa electoral", ha dicho a la vicepresidenta que "si no es capaz de dirigir su propio partido, cómo va a poder dirigir las políticas de empleo del gobierno de España". "Desde Podemos le responsabilizan a usted de la ruptura y no me pregunte por qué, pero yo creo que tienen razón", ha señalado, para añadir que en Sumar "ahora llaman tránsfugas a los que hace unos días eran compañeros de su propio partido". Según Tellado, esta legislatura "arranca con el Gobierno más débil de la historia de la democracia, que depende del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y ahora cinco diputados tránsfugas de su partido, según Sumar". DÍAZ SACA AL PP LOS CASOS DE BÁRCENAS Y RATO En su turno, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha afirmado que Miguel Tellado está en ese puesto de portavoz del Grupo Popular en el Congreso por practicar "la bronca, el insulto y el ruido". "Con todo le voy a respetar, señor Tellado, y le voy a responder a su pregunta", ha añadido. Así, Díaz ha presumido de "estabilidad" y ha aludido a la "estabilidad" que practicaba el PP cuando gobernaba España con sus viernes de "dolores", cuando "recortaban la sanidad y la educación pública" mientras "repartían sobres de dinero negro en las sedes del PP". Además, ha aludido a los "recortes a los derechos de los trabajadores" y de "las bajadas generalizadas de salarios y de despidos" del Ejecutivo de Mariano Rajoy "mientras en la sede del Partido Popular hablaban de finiquitos en diferido". "Y le voy a hablar de la estabilidad económica, ésa que acabó con un vicepresidente económico en la cárcel, el señor Rato", ha enfatizado. A renglón seguido, Tellado ha ofrecido datos para presumir de la gestión del Gobierno, con "15 millones de asalariados indefinidos" que "hoy tienen estabilidad", "10 millones de pensionistas que tienen revalorizadas sus pensiones, que pueden vivir con dignidad" o "10 millones de mujeres ocupadas que hoy conocen lo que es la igualdad". También ha sacado pecho del Ingreso Mínimo Vital y de la subida del Salario Mínimo Vital (SMI). "Por tanto, señor Tellado, sí, a pesar de ustedes, el Gobierno de España va a seguir garantizando la estabilidad, la confianza, la seguridad a las familias españolas. Y mientras tanto, señorías del PP, ustedes permanecerán en la oposición", ha finalizado.