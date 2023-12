El PP afirma que Feijóo se reunirá con Sánchez pese a dar la Alcaldía de Pamplona a Bildu: "Es muy censurable"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sigue manteniendo su voluntad de reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese a que los socialistas navarros vayan a dar la alcaldía de Pamplona a Bildu y advertir de que las posibilidades de entendimiento entre PSOE y PP "desde hoy son muchas menos". Así lo ha confirmado el portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, este miércoles en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha deslizado que este acuerdo es fruto de "semanas" de negociación. "Tengo la sensación de que es fruto de un acuerdo que ya estaba realizado y que se lleva materializando probablemente unas semanas o un mes (...) y que hoy hemos tenido oportunidad de conocer", ha manifestado. Al ser preguntado si Feijóo se replantea la opción de acudir a la reunión propuesta por Sánchez para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y abordar otros asuntos, Sémper ha dicho que el PP es un partido "profundamente institucional" y "siempre" se reunirán para discutir "en un caso, por ejemplo, hipotético de cómo reforzar la independencia de los jueces", ha dicho. No obstante, ha continuado, la apuesta de Pedro Sánchez "va en la dirección contraria, diamétricamente contraria a la de acordar nada con el Partido Popular", ha alertado. En otro punto, preguntado por una frase que Sémper pronunció en 2013 sobre que el futuro de la sociedad vasca "guste o no" en determinados sitios se tiene que construir también con Bildu, Sémper ha asegurado que lo sigue pensando, si bien ha puntualizado que su reflexión iba más allá. "Tenían que decir que la existencia de ETA fue un inmenso drama para la sociedad vasca, que nunca debió de existir ETA y deberían también manifestarse en términos de condena y nada de eso ha sucedido", ha lamentado sobre la coalición abertzale. Dicho esto, ha criticado las palabras del ministro socialista Óscar Puente, que ha calificado a Bildu como un "partido democrático" y que ha apoyado abiertamente que se quede con la Alcaldía de Pamplona. "Bildu es, antes que progresistas, muchísimas otras cosas más. Nos hemos saltado páginas. Yo creo que esto no es bueno para la política española", ha recriminado Sémper, defendiendo al mismo tiempo "otros modelos alternativos" que funcionarían "mucho mejor". "Nos da un resultado muy criticable, muy censurable", ha zanjado.