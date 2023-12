El PP acusa al Gobierno de "engañar" con la amnistía y Montero les insta a abandonar su "actitud destructiva"

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha acusado este miércoles a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de haber "engañado" con la amnistía para los encausados en el 'procés', unas acusaciones a las que ella ha replicado pidiendo al PP que abandone su "actitud destructiva" y a Bravo que se "ponga a trabajar" para tener un "proyecto de país". Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Bravo ha emplazado a Montero a avanzar "cuál a va a ser el próximo engaño" de un Gobierno que negó que se fuera a conceder una amnistía que ya está en marcha y que también negó que se pueda convocar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. También ha echado en cara a la vicepresidenta que sostuviera que la amnistía es inconstitucional y ahora diga lo contrario. Montero ha insistido en que lo que era inconstitucional era la ley de amnistía que en su día presentaron los independentistas en el Congreso pero no el texto que el PSOE ha pactado ahora con ellos. Además, la vicepresidenta ha recalcado que no es el PP el que debe determinar si esa proposición de ley choca o no con la Constitución, sino el Tribunal Constitucional, y ha preguntado a los 'populares' si apoyarán la amnistía cuando este órgano la avale. MIENTEN TANTO QUE NECESITAN VERIFICADORES "Viven tan anclados en el engaño que hasta sus socios les piden verificadores", ha abundado Bravo, quien también ha acusado a Montero de mentir sobre asuntos económicos. Ella ha contraatacado asegurando que el que mintió fue Bravo, a los andaluces, "cuando cobró por encima de lo que estipulaba la ley" en su etapa de consejero de Hacienda. Además, ha pedido al PP que abandone "su actitud destructiva" y que deje de "poner chinas en el camino" con sus intentos de "deslegitimar" a la mayoría que apoya al Gobierno. A su juicio, al PP sólo le interesa la confrontación porque "no tiene proyecto de país".