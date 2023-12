El Diario de Sesiones del Congreso no recoge las palabras en catalán en comisión por falta de traductores

El primer discurso en catalán pronunciado en una comisión del Congreso, a cargo de una diputada de Junts, ha quedado fuera del Diario de Sesiones por falta de traductores, ya que hasta ahora ese servicio sólo está operativo en las sesiones plenarias. El uso de lenguas cooficiales en el Congreso fue una de las exigencias de los independentistas de ERC y Junts para apoyar a Francina Armengol como presidenta y dar al PSOE y Sumar la mayoría en la Mesa de la Cámara. En su primer discurso, Armengol ya adelantó que desde ese mismo momento se podrían utilizar las lenguas cooficiales en el Congreso. No obstante, unas semanas después se aprobó una reforma del Reglamento para que quedara plasmado con detalle en las normas de la Cámara. Su uso se ha normalizado en el Pleno del Congreso, incluso este miércoles se ha estrenado en la sesión de control al Gobierno, con una pregunta íntegramente en gallego y otra en catalán a los ministros Óscar Puente y Jordi Hereu, respectivamente. JUNTS NO ESPERÓ AL SERVICIO DE TRADUCCIÓN Como las comisiones parlamentarias aún no han comenzado su actividad ordinaria, no se han desplegado todos los medios necesarios, pero Junts no esperó y ya intervino en catalán en la sesión constitutiva de la Comisión de Seguridad Vial, cuya presidencia recayó en la independentista Marta Madrenas. Y el Diario de Sesiones no ha recogido ese primer discurso de Madrenas tras ser elegida presidenta: "(Realiza su intervención en catalán)", es lo único que figura en las actas oficiales, recogidas por Europa Press. La previsión es que a partir de la próxima semana empiecen a reunirse las comisiones parlamentarias y ya hay alguna comparecencia fijada de ministros para explicar las líneas generales de su departamento, por lo que el Congreso tendrá que tener resuelto el dispositivo de traducción simultánea y el servicio posterior de transcripción, y todo multiplicado porque lo habitual es que varias comisiones estén convocadas el mismo día. Por el momento, el Congreso ya invirtió 53.000 euros en habilitar medios técnicos para el hemiciclo, incluyendo la adquisición de auriculares para sus señorías y el pago de un alquiler de petacas y antenas de radiofrecuencia, y gasta una media diaria de 4.500 euros en traducción y trascripción de lenguas cooficiales en las sesiones plenarias, según los datos obtenidos por Europa Press del Portal de Transparencia de la Cámara.