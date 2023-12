El CGPJ estudiará este miércoles la petición del Senado para que informe sobre la ley de amnistía

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará en su Pleno de este miércoles la petición realizada por el Senado para que informe sobre la proposición de ley de amnistía que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados, siendo la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces aborda esta cuestión. Según las fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press, la Comisión Permanente designará a los vocales encargados de redactar el borrador del informe, al tiempo que decidirá cuándo emitirlo, si antes o después de que concluya la tramitación parlamentaria en la Cámara Baja, donde se espera que la proposición de ley sea enmendada. Las citadas fuentes explican que el Senado no ha puesto plazo al CGPJ, como suele ocurrir en las peticiones de las sedes legislativas, por lo que en este caso habría que estar al fijado legalmente de 30 días, aunque puede prorrogarse cuando se trata de un texto complejo, como sería el caso. Así las cosas, las fuentes apuntan que lo más probable es que el órgano de gobierno de los jueces no se pronuncie hasta que la proposición de ley se encuentre ya en la Cámara Alta. El CGPJ se pronunciará por petición expresa del Senado. Fue la semana pasada cuando la Mesa del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, acordó pedir informes tanto al CGPJ como al Consejo Fiscal, a pesar de que en este caso, al tratarse de una proposición de ley, no es obligatorio recabar la opinión de los órganos consultivos. De haber sido un proyecto de ley, sí habría sido preceptivo. En la reciente sentencia con la que avaló prohibir que un CGPJ caducado haga nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, el Tribunal Constitucional (TC) descartó que hubiera un fraude de ley por apostar por la proposición de ley --por privar a las Cortes Generales de los informes de los órganos consultivos-- pero al mismo tiempo afirmó que "nada se opone a que la cámara pudiera considerar oportuno pedir informe al CGPJ". Las fuentes indican que a nivel interno no hay debate sobre la necesidad de emitir informe una vez que el Senado lo ha reclamado. Así se ha pronunciado el Gabinete Técnico del CGPJ y no hay ningún vocal que discrepe, apuntan. UNA "ABOLICIÓN" DEL ESTADO DE DERECHO El pasado 6 de noviembre, el CGPJ se pronunció por primera vez sobre la ley de amnistía que entonces negociaba el PSOE con Junts y ERC para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno. Lo hizo a través de una declaración institucional aprobada por su Pleno donde advertía de que, si se aprobaba una ley en ese sentido, supondría la "abolición" del Estado de Derecho. Entonces, aún no se conocía el texto de la futura ley de amnistía, lo que provocó una división interna entre los bloques conservador y progresista del CGPJ. Tras anunciarse el acuerdo PSOE-Junts, la Comisión Permanente se reunió de urgencia para expresar su "frontal oposición" a la creación de comisiones parlamentarias para detectar casos de supuesto 'lawfare' y anticipó que actuaría por "los cauces legalmente establecidos" si llegaran a materializarse. Ya registrada la proposición de ley en el Congreso de los Diputados, la Comisión Permanente volvió a reunirse el pasado 5 de diciembre a petición de vocales conservadores, los cuales pretendían que el órgano ejecutivo rechazara expresamente las declaraciones de Sánchez y el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el 'lawfare'. Sin embargo, la Comisión Permanente se limitó a ratificar su declaración inicial sobre las comisiones de investigación parlamentarias, advirtiendo de que se mantendría "vigilante", algo que los vocales conservadores consideraron insuficiente.