CS cree que Puigdemont pasará la "lista de la compra" a Sánchez y augura muchos debates en la Eurocámara por la amnistía

El eurodiputado y secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, ha asegurado que el expresidente catalán Carles Puigdemont pasará la "lista de la compra" este miércoles a Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo y ha vaticinado que si se termina aprobando la amnistía para los líderes independentistas catalanes, esta ley supondrá en el futuro "muchos debates y resoluciones" en la Eurocámara. "Ya le puedo asegurar que si esta ley al final acaba aprobándose y aplicándose en España, no solo vamos a tener numerosas prejudiciales en el Tribunal de Luxemburgo, sino que vamos a tener muchos debates y resoluciones en el Parlamento Europeo en los próximos años", ha apuntado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press. Para el dirigente de Ciudadanos, la proposición de ley de amnistía ha provocado "un choque institucional sin precedentes" tanto en España como en la Comisión Europea. "Como siga por ese camino su historia va a acabar muy mal", ha opinado en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sobre el debate que tiene lugar este miércoles en la Eurocámara, donde Sánchez hace balance de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, Vázquez ha augurado que Puigdemont, eurodiputado de Junts, "pasará la lista de la compra" a Sánchez y le exigirá cosas que el socialista "no ha cumplido". Vázquez además ha criticado que Sánchez no acudiese en julio a Estrasburgo para dar un discurso sobre los grandes retos a los que se enfrentaba la Unión Europea en el último semestre, que, a su juicio, era el más importante de toda la legislatura. "Tenía que haber hablado de intentar cerrar un pacto migratorio, de intentar cerrar el acuerdo de las reglas fiscales, de intentar impulsar acuerdos comerciales tan importantes como Mercosur, pero sin embargo va a venir seis meses después, en los que lo único que ha hecho es convocar unas elecciones prometiendo cosas que no ha cumplido, pero haciendo cosas que decía que nunca haría", ha criticado el eurodiputado.