Aragonès agradece que Illa matice sus críticas: "Pensaba que las había dicho Núñez Feijóo"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha agradecido al líder de la oposición y primer secretario del PSC, Salvador Illa, que haya matizado, según él, sus críticas al Govern sobre la gestión de la sequía, los resultados del informe PISA y las energías renovables: "Pensaba que las había dicho Núñez Feijóo", ha afirmado en alusión al líder del PP. Así se ha referido este miércoles en la sesión de control al Govern a las palabras de Illa en un apunte en 'X' en el que sostuvo: "Sin agua, a oscuras y a los niños y niñas les cuesta cada vez más leer y sumar. Este es el resultado de 10 años de no estar centrados en los problemas reales de la ciudadanía". "Celebro que haya matizado las palabras", ha afirmado Aragonès, que ha sostenido que estas afirmaciones no son propias de Illa, y ha añadido que se las tuvo que leer dos veces, ya que pensaba que eran del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho textualmente. El líder socialista ha afirmado este miércoles que "la evidencia es de tal magnitud que no da para hacer sangre", en alusión a los resultados PISA y a la gestión de la sequía, tras lo que le ha aconsejado tener en cuenta el papel del Parlament, buscar consensos y contar con los profesionales de cada ámbito para tomar medidas. Aragonès ha replicado que en educación el Govern tiene voluntad de acuerdo y "se deben de hacer cambios, pero no cambios al tuntún", ha matizado, y ha reconocido que los resultados del informe PISA no son buenos. RÉPLICA A JUNTS El presidente catalán también ha reprochado que el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, haya "cuestionado la acción del Govern" en temas como la sequía, y ha defendido que su Ejecutivo no se esconde ante los problemas. "Por muy difícil que sea la situación, no abandonamos. Si ustedes no hubiesen abandonado, tendríamos un Govern con una composición diferente", ha reprochado a Batet, en alusión a la salida de Junts del Ejecutivo catalán hace más de un año. Aragonès le ha dicho que conocen la complejidad de gobernar, y le ha pedido apoyo para sacar adelante el decreto de regulación de las viviendas para uso turístico, una iniciativa que ha calificado de necesaria y ambiciosa.