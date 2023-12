Vox compara las palabras de Abascal contra Sánchez con el "odio" que reciben ellos "a diario" mientras los medios callan

Vox ha equiparado este martes las palabras de su líder, Santiago Abascal, sobre "colgar por los pies" al presidente, Pedro Sánchez, con "el odio, las amenazas y las agresiones" que a su juicio reciben ellos "a diario", mientras reciben el "silencio mediático". En concreto, en una entrevista concedida al diario argentino 'Clarín', Abascal auguró que "habrá un momento" en el que pueblo querrá "colgar de los pies" al jefe del Ejecutivo por haber "vendido" sus principios y "hacer cualquier cosa" para mantenerse en el poder. Estas declaraciones han suscitado polémica y han merecido la condena de los partidos políticos, incluido el PP. Vox, por su parte, se reafirmó alegando que su presidente sólo recordó "la historia" de algunos "dictadores". ERA EN "SENTIDO FIGURADO" En rueda de prensa en el Congreso este martes, la portavoz de Vox en la Cámara Baja, Pepa Rodríguez de Millán, ha insistido en que las palabras de Abascal están "descontextualizadas" y las dijo "desde la metáfora y el sentido figurado para expresar el rechazo que suscita el Gobierno en la sociedad española". "Entraron por la puerta de atrás del Congreso para su propia investidura, tuvo que vallar la calle para su propia investidura porque no pueden poner un pie en la calle sin ser abucheados", ha añadido. A renglón seguido, la portavoz parlamentaria ha censurado el papel de "los satélites mediáticos" del Gobierno para "agarrarse a la anécdota" y "no hablar de otras cosas" para, a continuación, lamentar que a Vox "le hubiera gustado mucho que hubieran dedicado la mitad del tiempo a las amenazas" que en su partido reciben "a diario". "Porque si hay un partido de verdad que sufre discursos de odio y agresiones es Vox y para nosotros hay silencio mediático", ha añadido Rodríguez de Millán, enumerando que a Vox les llaman "fascistas, neonazis o machistas" en el Congreso. "Y no oímos ninguna condena", ha deplorado. PIDIERON SEIS AÑOS DE CÁRCEL POR UNA FRASE SIMILAR En esta línea, ha aludido al caso de un tuitero que escribió en la red social X (antes Twitter) "Monasterio Abascal, colgados del Puente de Vallecas", y para el que el partido pidió seis años de cárcel. Rodríguez de Millán ha recordado que el episodio se produjo en el contexto de la campaña electoral para las elecciones de la Comunidad de Madrid de 2021 y antes de un mitin en el citado barrio madrileño. "Vino gente a apedrearnos", ha explicado, trazando una diferenciación entre "un 'tuit' incitando al odio y que después se materializa" con "unas palabras que están formuladas desde la metáfora". Para la portavoz, equiparar ambos episodios supone "una manipulación" porque Vox "sufrió las pedradas". "Vox es el único partido que recibe agresiones físicas cada vez que hay un mitin, en mesas informativas, también nuestros simpatizantes, por culpa de ese discurso de odio que se acaba materializando", ha zanjado.