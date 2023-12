Prohens asegura a Vox que del informe PISA "no se desprende que tener dos lenguas impacte sobre los resultados"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado a Vox que del informe PISA "no se desprende que tener dos lenguas tenga impacto sobre los resultados". Así ha respondido la líder del Ejecutivo autonómico en el pleno del Parlament a la pregunta formulada por la portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas, quien ha opinado que el informe "recalca la importancia de la lengua materna en el proceso de aprendizaje". Sobre esto, Prohens ha insistido en que de los resultados del informe "no se ve la correlación entre tener más de una lengua de enseñanza y los resultados", y ha señalado, incluso, que tener más de una lengua es "una riqueza". Así, ha reconocido que los datos del informe en Baleares "no gustan" pero que hay comunidades monolingües "con peores resultados". "Haremos todo lo posible para mejorar la calidad de la educación", ha prometido la presidenta, recordando, entre otras medidas llevadas a cabo, la recuperación de las notas numéricas y, por ende, "de la cultura del esfuerzo".