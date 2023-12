Podemos critica la subida del SMI de Díaz porque es "insuficiente" y asume los postulados de la patronal

Podemos ha criticado la propuesta de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) planteada por el Ministerio de Trabajo que encabeza la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que ha tildado de "insuficiente" y de asumir la propuesta de la patronal. Así lo ha indicado el coportavoz de la formación morada, Javier Sánchez Serna, en rueda de prensa en el Congreso sobre la subida del salario mínimo que propone Trabajo a los agentes sociales, relativa a un aumento del 4% para situar su en 2024 en 1.123,2 euros al mes por catorce pagas, frente a los 1.080 euros actuales. El diputado morado, ahora integrante del Grupo Mixto tras romper su formación con Sumar en el Congreso, ha afeado que los términos de incremento del SMI formulados por trabajo implican "directamente la asunción de la propuesta de la patronal", que pedía elevarlo un 3%, frente a la postura de los sindicatos de clase mucho más ambiciosa. De hecho, ha reprochado que se trataría del menor incremento del salario mínimo desde que Pedro Sánchez es presidente y sería la mitad de lo que se subió en el periodo 2018-2023. En consecuencia y tras aludir a que España es el tercer país con mayor tasa de pobreza entre personas trabajadoras, Sánchez Serna ha advertido que con "estas medidas tan moderadas no se va a revertir ese dato y se va a quedar lejos de muchas de las promesas que hizo este Gobierno". Por tanto, Sánchez Serna ha defendido que Podemos defiende elevar el SMI al menos hasta los 1.200 euros el año que viene, repartidos en 14 pagas, y que van a insistir en las próximas semanas en el Congreso sobre esta posición. SUMAR RESPONDE: DÍAZ LLEGARÁ LO MÁS LEJOS QUE PUEDA Mientras, el secretario primero de la Mesa del Congreso por Sumar y dirigente de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha señalado que todos los parlamentarios progresistas tienne la obligación de llegar "lo más lejos posible" en la agenda social porque son consciente de que hay mucha gente que lo está pasando mal y pierde poder adquisitivo por los procesos inflacionarios. Eso sí, ha desgranado que esas medidas sociales que quieren impulsar necesitan un apoyo tanto de la sociedad civil como del arco parlamentario y, en consecuencia, es necesario tanto negociación entre grupos en el Congreso como movilización social en la calle demandando elevar los salarios. Y al respecto, Pisarello ha asegurado que "no le cabe la menor duda" de que Díaz y Trabajo, que ha asumido "clarísimamente" que su objetivo es proteger a la gente, intentarán llegar lo más lejos posible. PODEMOS NEGOCIARÁ LOS PGE CON EL PSOE SOBRE VIVIENDA "Lo contrario nos parece que sería dar pasos atrás respecto a lo que se logró en este ámbito en la anterior legislatura y sobre todo nos parecería que sería darle un poder de veto a la patronal, a la COE, que creemos que no tiene que tener en estos momentos", ha trasladado. A su vez, el coportavoz de Podemos ha manifestado que la subida del salario mínimo o medidas en materia de vivienda serán planteamientos que hará Podemos en la futura negociación para los próximos Presupuestos Generales. Y es que ha desgranado que no tienen aún posición fijada sobre el sentido de su voto para las cuentas públicas del año que viene y esperan conocer el proyecto que elabora el Gobierno. "Los votos de Podemos van a servir para que esos presupuestos sean más ambiciosos y se avance en medidas sociales", ha remachado Sánchez Serna. PIDE QUE LOS BANCOS FINANCIEN UN FONDO PARA IMPAGO DE HIPOTECAS También ha reivindicado, como hizo ayer su partido, que Podemos va a proponer congelar el precio del alquiler durante la legislatura tanto en contratos de arrendamiento en vigor como los nuevos que se acometan durante los próximos cuatro años, además de reivindicar que se cumplan medidas de la Ley de Vivienda estatal como el mecanismos de control de precios del alquiler en zonas de mercado tensionadas. Por otro lado, retomarán la propuesta de que los bancos financien mediante sus beneficios extraordinarios un fondo de responsabilidad social dirigido a cubrir situaciones de impago de hipotecas por la subida de tipos de interés, una iniciativa que ya planearon llevar al Congreso el anterior mandato pero que no pudieron registrar por la convocatoria de las elecciones del 23J. De esta forma, las entidades financieras sufragarían ese mecanismo ante miles de casos de familias que tienen dificultades para asumir su cuota hipotecaria, tras ser rescatados con recursos públicos en la anterior crisis financiera de 2008. Finalmente, Sánchez Serna ha criticado el borrador de conclusiones de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidad sobre Cambio Climático (COP28), que ha tildado de un nuevo fracaso al no incluir la eliminación de combustibles fósiles cediendo a las "exigencias de los productores de petróleo" o de "dictaduras amigas" como Arabia Saudí. También ha censurado que se vuelva a incurrir en "disparates inasumibles" como que las centrales nucleares se considente energías "limpias" y, en contraposición, Podemos exigirá al Gobierno que un cambio de modelo energético pasa por la creación de una empresa pública de energía.