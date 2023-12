Piden 14 años de cárcel para el acusado de matar en 2021 a su padre en Campos del Río (Murcia)

El Juzgado de Primera Instancia/Instrucción Número 2 de Mula ha remitido el escrito de calificación para la apertura de Juicio Oral contra el acusado de matar a su padre, el pasado año, en Campos del Río, tras una fuerte discusión. La fiscalía pide para el acusado un total de 14 años de prisión por un presunto delito de homicidio, previsto y penado en el artículo 138 del Código Penal, con el agravante de parentesco. El juicio comienza este martes, a partir de las 10.00 horas, en la sala 1 de la Audiencia Provincial. Los hechos ocurrieron la noche del 25 de noviembre del pasado 2021, sobre las 21.00 horas, cuando el acusado se encontraba en el domicilio familiar, situado en Campos del Río, con sus padres, cuando se originó en el salón-comedor una acalorada discusión entre el detenido y su padre (repetición de otras anteriores, y esta vez, debido a que el acusado se negaba a buscar trabajo). Según se lee en el escrito de calificación, durante la discusión, el acusado, que estaba sentado en un sofá junto a su padre, esperando a que su madre terminase la cena, con el ánimo de acabar con su vida, se abalanzó sobre su padre, lo levantó del sofá, forcejearon, y al empujarlo contra la pared, le asestó varias puñaladas en el cuello con una navaja de 12 centímetros de hoja, que llevaba en el pantalón. El padre del acusado, cayó al suelo donde, el investigado, continuó apuñalándolo, hasta ocasionarle la muerte, con un total de 14 heridas causadas en cabeza, tórax y extremidades según el informe forense. Tras cometer el homicidio se marchó a la casa de enfrente, donde se encontraba su hermano y su tío, regresando a los pocos minutos a su vivienda, donde se comió la cena que su madre estaba preparando, al tiempo que le decía, "aún estás llorando, es qué no te alegras de que lo haya matado". Los vecinos avisaron al '1-1-2' para dar cuenta de lo sucedido. Personada la Guardia Civil, el investigado les manifestó espontáneamente: "dadme ya las esposas, que lo he matado, ya era hora algún día tenía que pasar", según se relata en el escrito remitido por la fiscalía. El acusado, según el informe forense, en el momento en el momento de los hechos, no presentaba una alteración de las bases psicobiológicas de la imputabilidad (inteligencia y voluntad). Por todo ello, los hechos anteriormente relatados son legalmente constitutivos de un delito de homicidio, previsto y penado en el artículo 138.1o del Código Penal. De este modo, el detenido es autor de ese delito a tenor del artículo 28 del Código Penal, con agravante mixta por grado de parentesco, al tratarse de su padre, tipificado en el artículo 23 del CP. Así, piden imponer al acusado la pena de 14 años de prisión y la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Costas. Por otro lado, la Fiscalía pide que el acusado tenga que indemnizar a su madre con la cantidad de 103.000 euros, a su hermana con 30.000 euros y a sus otros dos hermanos con un total de 50.000 euros a cada uno.