Pepe Castro: "Ha habido un centenar de hinchas que no han venido a Lens por miedo"

Lens (Francia), 12 dic (EFE).- El presidente del Sevilla F.C., Pepe Castro, dijo a EFE que ha habido un centenar de hinchas hispalenses que han decidido no desplazarse a Lens "por miedo" y opinó que la prohibición decretada por el Gobierno galo -revocada hace unas horas- no es propia de un país "con tantos adelantos".

"Hemos puesto una demanda al Gobierno francés para resolver el problema, se ha resuelto, pero dos horas y media antes del partido, lo cual hace que más de 100 aficionados del Sevilla por miedo, por no saber qué podía ocurrir aquí, pues han desistido y hay otros 250 que sí que están aquí", contó Castro, a las puertas del estadio Bollaert del Lens.

"A mí me parece una barbaridad, una atrocidad -agregó- que primero ciudadanos españoles no puedan estar libremente en Francia para visitar monumentos, para hacer lo que les plazca y luego poder ir a ver un partido de su equipo".

A pesar de que el Consejo de Estado acabó por revocar la medida, al considerarla desproporcionada, el dirigente del Sevilla aclaró que lo sucedido "ni es culpa del Lens ni del Sevilla".

"Es un problema que ha creado, repito, el ministro (del Interior) en un país como Francia, que además albergará pronto unos Juegos Olímpicos. Me parece algo inaudito, con 300 aficionados que no son de riesgo ni nada por el estilo. La verdad es que no se entiende nada", remachó.

Castro dijo no tener constancia que, durante las ocho horas de la aplicación del veto contra hinchas del Sevilla, se haya producido alguna detención. Según la ley del Deporte de Francia, infringir esa medida de coercitiva puede acarrear hasta seis meses de cárcel y una multa de hasta 30.000 euros.

"No tenemos constancia de nada. Al contrario, los aficionados que están aquí para el partido no han tenido ningún tipo de problema, que sepamos. Están todos dispuestos a disfrutar de su equipo en la noche de hoy en este partido tan importante", añadió.

El presidente sevillista desveló que, nada más conocer el anuncio del ministro del Interior francés, Gerald Darmanin, se puso en contacto con varios ministros españoles para ver si era posible intermediar con las autoridades galas.

Finalmente, lo que resultó fue el recurso presentado ante el Consejo de Estado -máximo órgano de contenciosos administrativos de Francia- gracias a la intervención de la Asociación de Aficionados Franceses.

Castro criticó la manera en la que el Ejecutivo francés anunció esta restricción, el pasado domingo a través de una entrevista de Darmanin con un medio de internet.

"En una simple entrevista, a un ministro se le ocurre soltar que los aficionados del Sevilla, que llevan 15 o 20 días preparando su viaje, tienen sus vuelos y tienen sus entradas por el conducto reglamentario, que es el propio club el que se las ha administrado", no pueden entrar al estadio, lamentó.

Mientras Castro hablaba, los aficionados sevillistas iban entrando al estadio -a la vez que el público local- sin poder ocultar su alegría por finalmente poder acudir al encuentro, aunque iban escoltados por ocho furgones de policía y varios agentes a pie.

"Estamos todos los sevillistas juntos y hemos empezado a cantar, celebrar juntos, a abrazarnos y muy contentos. La verdad, es un partido muy importante para seguir vivos en Europa y apoyar el equipo y empujarlo todo lo que se pueda", confesó a EFE Alejandra García, integrante del contingente de aficionados que viajaron a Lens. EFE

