Mazón, sobre el trasvase Tajo-Segura: "No se establecen caudales ecológicos, sino políticos"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha aseverado, sobre qué espera del camino judicial emprendido por el trasvase Tajo-Segura, que "no se están estableciendo caudales ecológicos, se están estableciendo caudales políticos, porque no hay ningún estudio de rigor que diga cuál es el caudal de reserva que necesita el Tajo". "En España no falta agua, falta capacidad política para distribuirla adecuadamente", ha afirmado este martes, en una entrevista en la COPE, recogida por Europa Press. Mazón ha preguntado "¿cómo se explicaría que el Tajo le esté dando a Portugal más del doble de agua que pide y que necesita, y que se esté yendo toda esa agua al mar a través de Portugal?", antes de criticar que el "ecologismo 'fake'" del Gobierno "ha quedado bastante desacreditado". Mazón ha ha añadido que no se puede utilizar "masivamente" el agua desalada porque "se carga a los cítricos". "Lo que pedimos es rigor, pero ya no lo pedimos sino que nos toca exigirlo en los tribunales", ha dicho el 'president', que ha puntualizado que sí debe haber "un caudal de reserva en todos los ríos" y en el Tajo, pero "el Segura también merece un caudal". "Yo estoy dispuesto a que seamos todos solidarios, pero todos y siempre, no solamente cuando le interesa a algunos", ha zanjado. "BUENAS SENSACIONES" SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO Por otro lado, sobre la ampliación del Puerto de Valencia, ha comentado que tiene "buenas sensaciones" de que "se va autorizar pronto" en el consejo de ministros. Mazón ha subrayado que la terminal de contenedores es una inversión privada por parte de MSC de más de 1.000 millones de euros y ha insistido en la idea de que el de Valencia "es el puerto de España" y canaliza el 40% de todas las entradas y salidas de mercancías. "A ver si conseguimos que, tarde y mal, pero al final el gobierno de España lo apruebe. Mil millones en el puerto de Valencia significan aproximadamente un 25 por ciento de impuestos que se quedan en España. La mitad de esos impuestos se van al gobierno central y la otra mitad se quedan en la Comunitat valenciana. Yo pienso 'pues ya tengo un hospital'", ha comentado.