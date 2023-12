Mario Gaspar: “Un tropiezo no debe ensombrecer los últimos meses del equipo”

Elche (Alicante), 12 dic (EFE).- El defensa del Elche, Mario Gaspar, aseguró este martes que un tropiezo como el sufrido el pasado domingo ante el Cartagena (1-2) “no debe ensombrecer” la trayectoria del equipo ilicitano durante los últimos meses.

“Estamos dolidos por la derrota, pero son cosas del fútbol. Hay que analizar lo que pasó para que no vuelva a pasar”, comentó en rueda de prensa el noveldense, quien abogó por pasar página y enfocar en los dos próximos partidos del Elche ante Oviedo y Mirandés.

Mario Gaspar explicó que el bajón del Elche se debió a que “perdimos dos o tres balones y eso nos creó dudas”, y afirmó que es algo “que no puede volver a suceder”.

El jugador se mostró convencido de que la derrota no dejará “secuelas” anímicas en el equipo, ya que recordó que el viernes llega un partido “duro” ante el Oviedo.

“Tenemos que sacar nuestra mejor versión y hacer un gran partido. Ellos están jugando bien y tienen muy buenos jugadores, Debemos defender bien y ser más precisos con el balón que el otro día”, explicó.

En cuanto a su polivalencia, ya que el técnico, Sebastián Beccacece, lo ha utilizado como lateral, central y mediocentro, el noveldense señaló que trata de adaptarse “para aprender con ilusión cosas nuevas”.

“Al principio me sentía más cómodo como lateral, pero poco a poco te vas adaptando. Es bueno tener alternativas. No me importa la posición mientras pueda ayudar al equipo”, comentó el jugador, quien pidió no obsesionarse mirando la clasificación.

“Lo importante son los puntos. Queremos llegar al parón con los máximos posibles, comenzado por los del viernes”, concluyó. EFE

1004341

pvb/cta/jpd