López Miras (PP): "Sánchez no puede privilegiar a unos territorios frente a otros solo para ser presidente del Gobierno"

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, afirmó este lunes que "Pedro Sánchez no puede privilegiar a unos territorios frente a otros solo para ser presidente del Gobierno", en el marco de una reunión de la Junta Directiva Abierta del partido en Lorca. López Miras presidió el encuentro junto al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP nacional, Elías Bendodo, y el presidente del partido en Lorca, Fulgencio Gil, según informaron fuentes de los 'populares' en un comunicado. "No vamos a permitir que la Región de Murcia sea menos que nadie y utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para defender la igualdad y nuestra posición en España", subrayó, y aseguró que Alberto Núñez Feijóo y el PP "son los diques de contención frente a la deriva en la que ha caído el Partido Socialista, en la que está inmerso Pedro Sánchez y todo su Gobierno". El máximo dirigente regional del PP añadió que la Ley de Amnistía que comienza este martes su tramitación en el Congreso "nos preocupa a los lorquinos y a los murcianos, ya que afecta a la igualdad de todos los españoles que consagra la Constitución". Asimismo, criticó que en el Consejo de Política fiscal y Financiera que se celebró este lunes "no se hablado de la infrafinanciación que sufrimos en la Región", y lamentó que "de hecho, ni siquiera hay perspectivas de que se aborde este tema, ya que la financiación se está tratando de manera bilateral con Cataluña". "Seguramente será en Suiza o fuera de España, ya que los negociadores son prófugos de la Justicia", apostilló López Miras, para señalar que este martes dará cuenta en la Asamblea Regional del acuerdo adoptado por el Gobierno regional para recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Amnistía "en el mismo momento en que sea aprobada". "Precisamente porque afecta a los murcianos, a la igualdad de los murcianos y de los territorios", resaltó. Por su parte, Elías Bendodo destacó "la gestión de Fernando López Miras en la Región de Murcia, un referente para todos los territorios de nuestro país, no solo para el Partido Popular". Subrayó que, gracias a sus bajadas de impuestos, "en los cuatro años de legislatura, con las bajadas de impuestos hasta 1.400 millones de euros se quedan en el bolsillo de la gente para que se active la economía". "Ese es el modelo del Partido Popular", reseñó. Respecto a las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local, Bendodo criticó que "el Gobierno ha sentado a los ayuntamientos y a los consejeros de economía de las comunidades autónomas para hacer el paripé, ya que todo se ha negociado fuera de España, en Waterloo, en Bruselas o en Ginebra". "Sánchez quiere que las comunidades autónomas y los ayuntamientos paguen la fiesta del independentismo", alertó el vicesecretario del PP. "Es lo que tenemos con un Gobierno en el que Pedro Sánchez solo mira por su interés personal y busca mantenerse sentado en el sillón de La Moncloa al precio que sea", precisó al respecto. "Sánchez aprovecha los puentes para sacar la basura a la calle", señaló Bendodo, quien manifestó que "el último puente del 12 de octubre lo utilizó para hacerse la foto con Bildu, creyendo que la gente estaba en otras cuestiones". "Y este puente de la Constitución lo ha aprovechado para continuar con la inmersión del Poder Ejecutivo en otros poderes del Estado", en referencia a la Agencia EFE. Bendodo remarcó que "desde el Partido Popular, con nuestro presidente Feijóo al frente, vamos a trabajar para derribar el muro con el que Pedro Sánchez divide a los españoles", y anunció que "vamos a poner todas nuestras fuerzas para ponerle freno a la Ley de Amnistía que mañana empieza a tramitarse en el Congreso, y si sale adelante acudiremos a la Unión Europea". Por su parte, Fulgencio Gil apuntó que "los más de 8.000 ayuntamientos de España tenemos que ser dique de contención de la deriva del Gobierno de Pedro Sánchez", al tiempo que expresó "la preocupación que tenemos ahora mismo los lorquinos con la actuación del Gobierno de Sánchez, cuyos pasos nos llevan a un abismo que pone en peligro la convivencia en el país y, sobre todo, los derechos y las libertades de todos los españoles". "Ante la tramitación ya en el Congreso de la Ley de Amnistía, tenemos una confianza ciega en las decisiones que toman nuestros dirigentes a nivel autonómico y, por supuesto, también a nivel nacional", aseguró Gil. "Confiamos plenamente en que el presidente Alberto Núñez Feijóo va a tomar las mejores decisiones para parar esta deriva", concluyó.