Leasys ve un éxito su unión con Free2move Lease y espera crecer en España un 30 % en 2024

Sara Muñoz

Madrid, 12 dic (EFECOM).- Leasys, la empresa conjunta de Stellantis y Crédit Agricole Consumer Finance especializada en el 'renting' o alquiler a largo plazo multimarca, enfila ilusionada los últimos compases de este 2023, un ejercicio de "éxito tremendo" marcado por la fusión con Free2move Lease.

"Estamos muy felices porque hemos conseguido estabilizar muy rápidamente los desajustes que siempre se originan", celebra en una entrevista con EFE el director general de Leasys España, Raúl García, que para el año que viene espera un crecimiento comercial del 30 % en el mercado nacional.

La pasada primavera Stellantis celebró, en un evento simultáneo en París y Roma, la puesta de largo de la 'nueva Leasys', ya que la marca, como tal, aclara García, "nació en abril de 2017", coincidiendo con su internacionalización.

No obstante, su fusión -justo seis años después- con Free2move Lease, la 'renting' de las marcas francesas del grupo automovilístico, Peugeot, Citroën y DS, ha dado a la compañía una "potencia enorme de tiro" por su extensa red de concesionarios y la "fuerza de producto" de Stellantis.

Leasys se presenta como la cuarta compañía del mercado europeo, con una flota de unos 850.000 vehículos operativa en once países del Viejo Continente.

Unos números, sostiene su responsable en España, "muy impactados" por el "liderazgo" en dos territorios: Italia, donde Leasys empezó a operar en 2001, entonces como sociedad de riesgo compartido de Fiat y la energética Enel, y Francia, por Free2move Lease.

La ambición está clara, convertirse en un líder europeo del 'renting' con una flota de un millón de vehículos en 2026, pero ¿qué papel juega España?.

"Aún somos pequeños respecto a la flota global de Leasys, pero ya aportamos 51.000 coches", indica García, que insiste en que la meta es llegar a los "100.000 (vehículos) en 2026", un 10 % del total, lo que supondrá "casi duplicar" su tamaño actual en tres años.

Sin desvelar resultados pues el ejercicio "no ha acabado", García habla de este 2023 como un año de "éxito tremendo" en el que Leasys ha cerrado 169.000 nuevos contratos en Europa hasta septiembre -el 16 %, de vehículos eléctricos-, un "hito histórico".

Este buen hacer se repite en España, donde dice haber alcanzado los objetivos "muy rápidamente", incluso haberlos superado, y vaticina un 2024 al alza.

En concreto, para el próximo ejercicio prevé un crecimiento comercial, es decir, un incremento de los contratos (operaciones de 'renting'), del 30 % en tasa interanual.

El foco de Leasys, cuya solución más demandada es el 'full service' o servicio 'todo incluido', está en el segmento 'B2B', esto es, la empresa, que es la que tradicionalmente más se ha interesado por este producto dadas sus ventajas fiscales y la simplicidad en la gestión de las grandes flotas.

La marca es un reflejo del sector: según la Memoria Anual de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), el peso de este canal sobre el total de contrataciones de 'renting' rondó el 84 % en 2022, frente al 16 % de las matriculaciones por personas físicas.

Con todo, "hay un fenómeno imparable, la llegada del 'renting' a los particulares", advierte García, y es que, a tenor de AER, las personas físicas -que también comprenden a los autónomos- han crecido más de catorce puntos porcentuales desde 2015.

Tras este fenómeno se encontraría la flexibilidad que ofrece el 'renting' al cliente en un maremágnum de fiscalidad y normativas urbanas "que cambian demasiado rápido", lo que ha convertido a este producto en el mejor aliado del coche eléctrico.

De cara al futuro, el director general de Leasys España cree que uno de los pilares para triunfar será la electrificación, lo que incluye "colocar el vehículo eléctrico en el mercado de empresas de manera exitosa y que sea rentable para todos".

De hecho, la compañía pretende que uno de cada dos contratos en 2026 sea de un vehículo ecológico.

En los minutos dedicados a las demandas del sector, la conversación toma un cariz reivindicativo, especialmente cuando se habla del proceso de electrificación en España, el cual "no nos hace sentirnos muy orgullosos".

"Hay mucho que hacer a nivel de gestión, sobre todo de ayudas. En España no son fáciles, no son claras, no son eficaces, no son rápidas", incide García, y apunta que "el mecanismo que existe en las comunidades autónomas es un sistema fallido".

Luego está la infraestructura de recarga, donde el país "está un poco en el tercer mundo, más en el norte de África que al sur de Europa".

Aunque todavía no ha tenido oportunidad de reunirse con los recién designados equipos de los ministerios de Industria y Transportes, García considera que tienen "un importante desafío por delante" a la hora de resolver los desafíos de la nueva movilidad, porque alcanzar el objetivo de los 5,5 millones de vehículos eléctricos a 2030, ahora mismo, "parece difícil". EFECOM

smv/ltm