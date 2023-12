La Audiencia de Cantabria juzga a un acusado de violencia y agresión sexual a su hija menor

La Audiencia Provincial de Cantabria iniciará este martes el juicio contra un hombre acusado de tratar de manera violenta a su hija menor de edad y de agredirla sexualmente en varias ocasiones, para el que el fiscal pide 17 años de prisión. Según el escrito del ministerio público, el acusado, que estaba separado, recibía en fines de semana alternos a sus dos hijos: una chica de doce años y un niño de seis. Durante las estancias, el hombre se dirigía a su hija "con expresiones ofensivas y despreciativas" y la trataba "de manera violenta, con empujones y golpes, lo que generó en la menor una permanente sensación de temor y malestar". Además, "se procuraba intimidades de contenido sexual" con la menor. Así, "se sentaba junto a ella en el sofá y visionaba en la televisión contenidos de carácter sexual, al tiempo que intentaba tocarla". "En varias ocasiones, cuatro o cinco, el procesado obligó a su hija a dormir en la cama que él ocupaba habitualmente" y en una ocasión la penetró analmente. En otras ocasiones, le realizó tocamientos y una vez intentó penetrarla vaginalmente. En esas situaciones, la menor, "por el temor que su padre le había infundido" con su conducta violenta, "se vio imposibilitada" para oponerse a dichos actos sexuales. La fiscalía califica estos hechos como un delito de violencia doméstica habitual y otro continuado de agresión sexual, merecedores de 17 años de prisión; 23 años de alejamiento y prohibición de comunicar con su hija, y privación de la patria potestad respecto de ella e inhabilitación durante once años para ejercerla respecto del hermano. Además, pide que sea inhabilitado para ejercer desempeño que conlleve contacto con menores durante 21 años, privado del derecho de uso y tenencia de armas durante cuatro años, y que se le imponga una medida de libertad vigilada tras la finalización de la pena de prisión durante siete años. En concepto de responsabilidad civil, solicita que indemnice a la menor en 25.000 euros por el daño moral causado. La acusación particular, que extiende la actitud violenta del acusado también hacia su hijo, especialmente cuando la hija dejó de acudir a las visitas, solicita además de lo pedido por la fiscalía una medida de alejamiento para la madre de los menores. Como indemnización, pide que la menor sea indemnizada en 100.000 euros, la madre en 20.000 y el hermano en 10.000, todo ello por los daños morales sufridos. El juicio comenzará este martes, a las 9.30 horas, en la Sección Primera de la Audiencia y está previsto que continúe el miércoles a la misma hora. ACUSADO DE ABUSAR DE LA HIJA DE SU PAREJA También este martes se juzgará en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial a un acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja, de 16 años, con la que había mantenido una relación paternofilial, y para el que el fiscal pide 12 años de cárcel. Según el escrito de la fiscalía, la madre de la menor dejó a su hija en el domicilio del acusado, del que se había separado y con quien había establecido un régimen de visitas para la hija de ella. De noche, el hombre, tras echar crema a la menor por la espalda porque se había quemado con el sol, apagó la luz, le realizó tocamientos, le practicó sexo oral y la penetró. Para la fiscalía, el acusado es autor de un delito de abusos sexuales merecedor de una pena de 12 años de prisión, prohibición de acercarse y comunicar con la menor durante 15 años, privación del derecho a la patria potestad durante 6 e inhabilitación para cualquier oficio o profesión que conlleve contacto con menores durante 15 años. Además, pide que el procesado indemnice a la joven en 10.000 euros por el daño moral causado. La acusación particular se suma a las peticiones de pena del ministerio público y en concepto de indemnización eleva la cuantía solicitada a 60.000 euros.