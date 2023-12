Grimau. "Tenemos talento en ataque, pero tenemos que ser más sólidos"

Sant Joan Despí (Barcelona), 12 dic (EFE).- El técnico del Barça, Roger Grimau, afirmó que el cuadro azulgrana tiene "talento en ataque", pero necesita "ser más sólido" para no repetir este miércoles contra el Baxi Manresa los errores que cometió en la derrota del pasado domingo en Zaragoza (101-99).

"Tenemos talento en ataque y encontramos soluciones. En Zaragoza hicimos un partido ofensivo realmente bueno, pero tenemos que ser mucho más sólidos como creo que hemos sido durante gran parte de estos meses", afirmó este miércoles el entrenador del Barça.

Desde la pista de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Grimau admitió que el de Zaragoza fue uno "de los peores" partidos que el equipo ha tenido esta temporada en defensa, pero reivindicó que "en general y mirando las estadísticas, el equipo esta defendiendo de manera correcta".

"Los puntos de inflexión se dan cuando el equipo está muy mal y no creo que este sea el caso. Pueden haber accidentes. No deben suceder porque somos el Barça, tenemos que estar siempre muy sólidos y ganar, pero puede pasar que un día no te salgan las cosas", añadió.

Sobre el partido del miércoles contra el Baxi Manresa, el técnico del Barça insistió en que tendrán que "estar muy bien en defensa" y "ser muy sólidos".

"El Manresa es un equipo especialmente potente en situaciones de uno contra uno, con muchos jugadores muy dinámicos y que mueven muy bien la pelota de un lado para otro. Están en muy buena dinámica, son muy peligroso y tiran mucho de tres", analizó.

Grimau celebró que el Barça juegue los tres partidos de esta semana en casa: "Nos sacamos kilómetros de encima y podemos descansar un poco con nuestras familias, que esto también te da energía y te ayuda a cargar las pilas. Jugar en el Palau siempre tiene un aliciente especial".

"Suficiente trabajo tenemos con el próximo partido como para pensar en los demás. Aunque obviamente está todo planificado. Mi cabeza ahora mismo está en el Manresa", señaló Grimau, que en referencia al calendario apuntó que los equipos de Euroliga están "con un punto de cansancio por la acumulación de partidos", si bien matizó que están "acostumbrados" y saben "lo que hay".

Por último, Grimau cuestionó que la diferencia en el balance del Barça como local (13-0) y como visitante (6-7) sea suficiente "como para teorizar que hay un problema fuera y en casa no".

"Es evidente que no hemos estado bien. En Bolonia estuvimos bien gran parte del partido, excepto al final. Y en Murcia, contra un equipo que está jugando muy bien sobre todo en casa, en los últimos dos minutos jugamos mal, pero no lo pondría todo en el mismo saco", zanjó. EFE

