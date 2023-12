Feijóo dice estar a la espera de saber el orden del día para su reunión con Sánchez: "No nos lo han concretado aún"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que está a la espera de que el Gobierno le concrete "cuál es el orden del día" para su reunión con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, algo que, según ha dicho, aún no se ha producido. Feijóo ha indicado que está viendo la posible fecha de esa reunión. "Sobre todo intentar que nos digan cuál es el orden del día. No nos lo han concretado todavía", ha declarado en los pasillos del Congreso al ser preguntado si le parece bien alguna de las tres fechas que ha propuesto Moncloa para ese encuentro. El jefe del Ejecutivo quiere hablar en esa reunión con Feijóo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la reforma de la financiación autonómica y la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuido. Sin embargo, el PP quiere hablar de más asuntos, como la ley de la amnistía o la "colonización" de las instituciones, entre otros. De hecho, ha exigido "por escrito" el orden del día del encuentro y prefiere pactar "el qué y el para qué antes del cuándo", según fuentes del partido. Este martes, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha exigido "luz y taquígrafos" ante esa reunión, ya que, a su juicio, está siendo utilizado por Moncloa como "cortina de humo" y "maniobra de distracción" para no hablar sobre la ley de amnistía. "VAMOS A PEDIR INFORMACIÓN" Por otro lado, Feijóo ha reiterado que su partido quiere obtener información sobre las negociaciones de los independentistas en sus reuniones fuera de España y que si no se la proporcionan registrarán una comisión de investigación. "Vamos a pedir información", ha dicho, par añadir que quieren saber "quién está negociando, quién está pagando la negociación, cómo se paga a los mediadores, cuántos mediadores son" y si ya los "ha habido con anterioridad". Dicho esto, el jefe de la oposición ha asegurado que espera que el Gobierno de Pedro Sánchez "informe a todos los españoles de lo que está haciendo en nombre de los españoles".