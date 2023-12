Errejón ve "evidente" que políticamente Podemos que incurrió en transfuguismo al romper con Sumar

El líder de Más País, Íñigo Errejón, que la calificación "política" de la decisión de Podemos de pasarse al Grupo Mixto es "evidente", en alusión al transfuguismo, dado que la gente que votó a los cinco diputados morados lo hicieron porque concurrieron por la candidatura de Sumar. Cuestionado sobre si comparte llevar a Podemos al pacto antitransfuguismo, ha opinado que eso se hablará en la mesa del espacio confederal para actuar dentro del marco jurídico que más se ajuste a la normativa vigente, que en ese caso es el citado acuerdo. En cualquier, ha dicho que si se acude finalmente al pacto antitransfuguismo será de carácter administrativo, dado que para el debate "no técnico", para el "debate político que le importa a la gente" le parece que es "clara" la clasificación", porque "básicamente" Podemos dijo lo mismo en otros casos similares. Por otro lado, Errejón ha calificado de "absolutamente infames" las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, tras decir que el pueblo español acabaría colgando por los pies al presiente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Hace mucho tiempo que nos hemos acostumbrado a que en este país a que haya doble rasero. Si fuera una persona de izquierdas o si fuera un catalán o vasco, seguramente estaría ya sentado frente a un tribunal. Pero parece que hay quienes tienen una bula permanente para decir cualquier barbaridad", ha apostillado. También ha arremetido contra Abascal al decir que también incurre en la "cobardía de decir ahora que no no lo dijo". "Es una infamia y luego después es una cobardía", ha zanjado.