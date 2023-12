CyL recurrirá al Constitucional una negociación bilateral de la financiación junto a amnistía y perdón de deuda

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado que el Gobierno regional recurrirá ante el Tribunal Constitucional el modelo de financiación autonómica si se sustenta sobre una negociación bilateral con los "socios separatistas" del Gobierno, algo que se suma al recurso sobre la Ley de Amnistía y a la impugnación del "perdón" de la deuda a Cataluña. Fernández Mañueco ha contestado de este modo al procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, quien ha preguntado al presidente ante el Pleno de las Cortes por los principios constitucionales de igualdad y solidaridad, al igual que el portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, quien también se ha interesado por el trato igualitario en la Comunidad. Así, el presidente ha sido claro: "Desde el Gobierno de Castilla y León vamos a recurrir al Tribunal Constitucional la Ley Amnistí, y también el modelo de financiación, si se sustenta sobre una negociación bilateral con los socios separatistas y lo que pretende es perjudicar a Castilla y León. Fernández Mañueco ha sumado a estos dos supuestos el "perdón injustificado de deuda a los socios separatistas". "Vamos a impugnar inmediatamente cualquier perdón injustificado a la deuda de los socios separatistas que están hablando de 15.000 millones de euros, que es para el pago de unos votos en el Congreso de los Diputados, el pago a una formación política como Junts", ha destacado Fernández Mañueco. "Vamos a defender a defender los principios de libertad, igualdad y solidaridad a través de iniciativas institucionales, los tribunales de Justicia, iniciativas parlamentarias y, por supuesto, no nos olvidamos movilización en la calle", ha relatado el presidente ante el Hemiciclo. Del mismo modo, el presidente de la Junta ha recordado al portavoz de Soria Ya que su formación lo primero que solicitó a la Junta fueron "privilegios", algo que ha equiparado a las reclamaciones de los "separatistas" al Gobierno central. No obstante, ha advertido de que en Castilla y León "no hay subastas" sino "un Gobierno que cree en la igualdad y en la cohesión de Castilla y León y de España", ha relatado. Sin embargo, Ceña ha afeado que Fernández Mañeuco hable de igualdad cuando es algo "que no le preocupa en absoluta". "En Soria no somos iguales, no somos iguales en el acceso a la sanidad", ha lamentado el representante de la formación soriana. Sin embargo, ante esta acusaciones, el presidente de la Junta ha defendido la "igualdad" de los sorianos en el acceso a a la Sanidad, un punto en el que ha reiterado su compromiso de crear una unidad de radioterapia en un año. "Soria tiene la mejor ratio de camas hospitalarias en la Comunidad", ha defendido, al tiempo que ha recordado las alusiones a la calidad de la educación en la provincia soriana en base a los datos del informe PISA. Por último, Francisco Igea ha dado la bienvenida a Mañueco a la defensa de la "igualdad". "Defender los principios constitucionales de igualdad y solidaridad va más allá de tener al vicepresidente con un megáfono en una esquina", ha relatado, al tiempo que le ha afeado la "carrera fiscal" de las autonomías gobernadas por el PP.