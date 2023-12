Carrizosa (Cs) ve un "fracaso" de Sánchez no haber conseguido la oficialidad del catalán en la UE

El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha calificado este martes de "fracaso" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya conseguido, durante la presidencia española del Consejo de la UE, la oficialidad del catalán en las instituciones europeas. "Que durante la presidencia de España hayamos impulsado algo al dictado de ultranacionalistas españoles, en este caso catalanes, para algo que al final ha sido infructuoso, es un fracaso de Pedro Sánchez", ha sostenido en rueda de prensa en el Parlament. En su opinión, la oficialidad del catalán en la UE es una medida "complejísima, carísima y simbólica" y cree que Europa no puede actuar al dictado de los que considera que prohíben idiomas en Cataluña, ha dicho textualmente. "Es algo absolutamente innecesario, pues estos mismos que impulsaban esto, ante los que Sánchez claudicó, luego aquí tienen inspecciones de la UE porque están vulnerando los derechos lingüísticos de los alumnos en Cataluña", ha apuntado. CONSELLERA SIMÓ Respecto a la reacción de la consellera de Educación de la Generalitat, Anna Simó, sobre los resultados de Cataluña en el Informe del Programa para la Evaluación Integral de Alumnos (PISA) 2022, Carrizosa la ha tachado de "vergonzosa". En este sentido, ha asegurado que no descartan pedir la dimisión de Simó, que comparecerá el lunes en la Comisión de Educación del Parlament. "Lo primero que hay que reconocer es que esto es un desastre y poner medidas de verdad, y esto no está ocurriendo con esta consellera como no ocurrió con los anteriores", ha lamentado.