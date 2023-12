Aragonès a Sánchez: "Tendrá que cumplir sus compromisos, y nos aseguraremos de que lo haga"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cumplir el acuerdo entre ERC y PSOE para la investidura: "Tendrá que cumplir sus compromisos, y nos aseguraremos de que lo haga". "Apreciamos los primeros pasos dados, pero la voluntad de negociar no puede estar sujeta a un interés partidista a corto plazo", ha sostenido en un artículo publicado este martes en el 'Financial Times' recogido por Europa Press. Por ello, ha afirmado que ERC es responsable, pero también exigente --en sus palabras--, y ha pedido a Sánchez valentía y "demostrar, más allá de las palabras conciliadoras, que realmente quiere resolver el conflicto soberanista con Cataluña". Asimismo, ha defendido que Cataluña está preparada "para ganar o perder en un referéndum", si bien considera que no puede pedirles que renuncien a sus derechos, como cree que no debería hacerse en ningún caso, apoyándose a su vez en los casos de Reino Unido con Escocia y de Canadá con el Quebec. En este sentido, ha indicado que no piden "nada que implique un ataque a cualquier otra nación del mundo, y mucho menos a España", con la que asegura que esperan mantener excelentes relaciones vecinales, textualmente, dentro de la UE. ESTABILIDAD Y NEGOCIACIÓN Aragonès ha emplazado al Gobierno a "aprovechar" la oportunidad de fortalecer su estabilidad y ha avisado de que, en sus palabras, la voluntad de un pueblo persistente es muy fuerte. De este modo, ha reivindicado que el "compromiso con la negociación es también un compromiso con la estabilidad" en un contexto europeo, a su juicio, con muchos retos. "Continuaré trabajando hasta que se consiga la independencia de mi país de forma democrática, y no me sentiré intimidado por nada ni por nadie", ha zanjado.