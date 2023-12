Andalucía cree "tomadura de pelo" la reunión del CPFF y ve a Sánchez como "el presidente que más maltrata a Andalucía"

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha asegurado este martes, sobre la convocatoria del lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que "la reunión ha sido una auténtica tomadura de pelo y una falta de respeto a los andaluces" por cuanto no se atendió la reclamación de la Junta de Andalucía de contar con un fondo transitorio de compensación hasta la aprobación de un nuevo modelo de financiación. En declaciones a los medios de comunicación en Sevilla, tras presidir el acto de entrega de las Medallas al Mérito de Protección Civil de Andalucía, Sanz ha considerado que "ayer se demostró en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es que Sánchez es el presidente que más maltrata a Andalucía". Esa acusación contra Sánchez la ha sustentado en el hecho de situar a Andalucía como "la comunidad autónoma peor financiada de España" por el hecho de que "perdemos todos los años 1.000 millones de euros". El consejero de la Presidencia, tras remarcar que la convocatoria de este órgano de coordinación entre Gobierno y comunidades autónomas "hacía año y medio que no se reunía y solamente se ha reunido para certificar los acuerdos bilaterales con Cataluña", ha lamentado de la existencia de "ciudadanos españoles de primera y ciudadanos españoles de tercera". Sanz ha sostenido que la ministra de Hacienda y vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero, "mintió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera" por cuanto negó conversaciones bilaterales con Cataluña "a diferencia de lo que había anunciado la Consejería del ramo de Cataluña" y esgrimir que "los privilegios en la Constitución no están permitidos". "Ayer se perdió una gran oportunidad para tratar el tema de la financiación autonómica", ha concluido Sanz, quien ha afirmado que "la financiación autonómica no se puede negociar bilateralmente" y que, en consecuencia, "debe garantizarse una negociación con todas las comunidades". La reclamación de un fondo transitorio para Andalucía la ha justificado para evitar que "su déficit de financiación no siga creciendo" ante el referente de que "ya hemos superado los 14.000 millones de euros perdidos", cantidad que ha atribuido a "la mala financiación y el acuerdo que en su día Zapatero alcanzó con el nacionalismo radical". "Ya está bien de que andaluces seamos tratado peor que los demás", ha proclamado el consejero de la Presidencia, antes de volver a poner el foco sobre la ministra Montero, de quien ha afirmado que "ayer volvió a traicionar a Andalucía" después de explicar que "está haciendo lo contrario de lo que decía y hacía aquí cuando era consejera, que sí reclamaba 4.000 millones de euros en la época al Gobierno de España". "Ahora, que le toca a ella ser la ministra, traiciona a Andalucía", ha remachado Sanz.