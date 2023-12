Almeida critica que Puente no haya tenido "deferencia institucional" con Madrid para abordar la situación del Cercanías

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este martes que el ministro de Transportes, Óscar Puente, no haya tenido la "deferencia institucional" de reunirse con la Comunidad y el Ayuntamiento para abordar la situación del Cercanías, tras las últimas averías y descarrilamientos de algunos trenes. "Me parece inadmisible que Óscar Puente todavía no se haya dirigido a las administraciones afectadas, a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid, para plantear una reunión y para plantear soluciones", ha afirmado ante los medios de comunicación antes de la II Cumbre Empresarial Comunidad de Madrid-Comunidad Valenciana. Considera el alcalde que esto es "asombroso" y le ha trasladado a Puente que la solución no es "bloquear en Twitter ni colgar informes de Adif" sino que pasa por reunirse con las administraciones implicadas y garantizar a los ciudadanos que hay "una solución" en Cercanías. "Le pediría a Óscar Puente, por tanto, que reflexione, que recapacite en la medida de sus posibilidades siempre, y que entienda que, al margen de que nos bloquee en Twitter, lo importante verdaderamente es que los madrileños puedan viajar en Cercanías con seguridad", ha subrayado. Asimismo, Martínez-Almeida ha criticado que el ministro "minimice" que ha habido tres descarrilamientos que no tienen "causa aparente" y que "suponen un riesgo para la integridad física de los viajeros". Cree que esto es "despreciar al conjunto de los madrileños simplemente por motivos políticos". "Yo creo que los ciudadanos, al margen de las disputas políticas, lo que nos piden es poder viajar con seguridad en cercanías y lo que nos piden es poder llegar a tiempo a sus trabajos o poder llegar a tiempo a sus casas", ha insistido.