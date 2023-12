Abascal emplaza al PSOE a denunciarle ante los jueces y no ante la Fiscalía porque esta "depende" de Sánchez

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha declarado este martes "encantado" con la denuncia que el PSOE presentará contra él por presuntos delitos de odio y ha emplazado a que lo hagan ante los jueces y no ante la Fiscalía porque esta "depende" del presidente, Pedro Sánchez. Abascal se ha ratificado en sus declaraciones al diario argentino 'Clarín', donde dijo que "habrá un momento" en el que el pueblo "querrá colgar por los pies" al presidente, Pedro Sánchez, y ve la denuncia como "una oportunidad" para "volver a repetir punto por punto" lo dicho al medio. "Dijimos en tribuna que el Gobierno está dispuesto a sacar de la cárcel a los delincuentes para obtener sus votos y mantenerse en el poder y muy pronto iba a estar dispuesto a meter en la cárcel a los inocentes para mantenerse en el poder", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación en el pasillo del Congreso. Abascal ha aprovechado para arremeter contra el PP, en la línea de las palabras pronunciadas poco antes por la portavoz de su partido en la Cámara Baja, Pepa Rodríguez de Millán, que ha reprochado al PP "engordar" la "polémica artificial" surgida a raíz de las declaraciones del líder de Vox. AL PP LE GUSTA LA FRUTA Y NO SE MOLESTAN Así, ha asegurado que existe una "pinza" entre el PP y el PSOE que "no le sorprende". Tampoco lo hace "la doble vara de medir de la izquierda", pero sí la del PP "porque parece que a Alberto Núñez Feijóo hay otras cosas que no le molestan tanto", ha dicho. "Parece que a los señores del PP les puede gustar la fruta, por ejemplo, y eso no es ningún problema", ha ejemplificado, en alusión a la justificación que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dio cuando insultó a Pedro Sánchez durante la sesión de investidura del jefe del Ejecutivo. Por todo ello, ha remarcado que Feijóo es "una estafa, que sí es condenable" y ha pasado a recriminar al PP organizar manifestaciones contra la amnistía a los implicados en el 'procés', pero pactar con PSOE y Sumar las comisiones del Congreso. Esta circunstancia fue la que hizo estallar las relaciones entre Vox y Génova. Los de Abascal se limitan a partir de ahora a colaborar con el PP a nivel local y autonómico, donde comparten multitud de gobiernos.