Vox replica al PSOE que "jamás" pactaría con "aplaudidos" por terroristas y afea al PP que "aún no se ha enterado"

Vox ha respondido este lunes al PSOE que con quien "jamás" llegaría a acuerdos es con un partido "aplaudido" por ETA y Hamás, al tiempo que ha criticado al PP que "aún no se ha enterado" y continúa "repartiéndose sillones" con los socialistas, que han exigido a los 'populares' que condenen de forma rotunda las palabras de Santiago Abascal en las que aseguraba que en algún momento el pueblo "querrá colgar de los pies" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Con quien jamás habría que tener acuerdos es con el PSOE. Con los aplaudidos por ETA y por Hamás", ha expresado Vox esta madrugada a través de un mensaje en la red social X. "Y en Génova parece que aún no se ha enterado y siguen repartiéndose sillones con Ferraz", ha apostillado, en alusión al acuerdo del PP con el PSOE y Sumar para el reparto de las presidencias de comisiones parlamentarias. Abascal aseguró el domingo, en una entrevista con el periódico argentino 'Clarín', que "habrá un momento" en el que el pueblo querrá "colgar de los pies" a Sánchez, porque, a su juicio, ha "vendido" sus principios y "puede hacer cualquier cosa" para mantenerse en el poder, incluso "pisar las leyes" o "poner en riesgo la unidad nacional". El PP reaccionó a las declaraciones de Abascal señalando que las rechaza, que no las comparte. A la vez, acusó al PSOE de "tapar" sus pactos con Junts y ERC, que incluyen la amnistía y un verificador internacional, con "polémicas artificialmente ampliadas" en la que se intenta implicar a los 'populares' de "una manera burda". Por su parte, el PSOE criticó la "insuficiente" reacción del PP a las declaraciones del líder de Vox y exigió a los de Alberto Núñez Feijóo una "condena explícita y contundente" ante unas palabras que "llaman a la violencia y son intolerables en democracia".