Vox avisa que "no apoyará presupuestos" del Govern balear "si éste no acepta 20 millones para libre elección de lengua"

Vox ha avisado que "no apoyará los presupuestos" del Govern balear para el próximo año 2024 "si éste no acepta los 20 millones de euros para la libre elección de lengua". Así se ha pronunciado este lunes, en rueda de prensa, el portavoz adjunto de Vox en el Parlament, Sergio Rodríguez, quien ha apuntado que la aceptación, por parte del Govern, de los 20 millones para la libre elección de lengua será "condición 'sine qua non'" para que este grupo parlamentario apoye los presupuestos para 2024 por que, ha añadido, "el plan para la libre aplicación de lengua en principio va a ser voluntario y la única manera de que los centros educativos se adhieran es hacerlo lo suficientemente atractivo". ((Habrá ampliación))