UPN plantea al Gobierno central que "asuma parte de la deuda de Navarra, igual que tiene previsto hacer con Cataluña"

La senadora de UPN, María Caballero, planteará este martes al Ejecutivo central "si tiene previsto asumir los 550 millones de euros de deuda pública de Navarra del mimo modo que va a hacer con Cataluña, después de que en los acuerdos del Gobierno de coalición con los partidos independentistas catalanes se contemple la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda contraída por esta comunidad autónoma con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)". "Condonar la deuda a las comunidades autónomas de régimen común puede suponer una subida en las aportaciones que Navarra realiza al Estado sin que nuestra Comunidad foral pueda beneficiarse de una hipotética quita generalizada, ya que no forma parte del FLA", ha indicado la senadora navarra en una nota de prensa. Además, según Caballero, "utilizar el FLA para la condonación de la deuda de Cataluña no es lo más significativo en términos económicos, es solo una cortina de humo que beneficia a Cataluña frente a otras Comunidades Autónomas, entre ellas Navarra, porque el hecho es que de los 86.800 millones de euros de la deuda total de Cataluña, que es la comunidad autónoma más endeudada, el Estado va a asumir 15.000 millones, el 17,3%". "Desde UPN creemos que, en aras de la igualdad, Navarra puede y debe esgrimir el mismo derecho político y económico y exigir al Estado que también asuma el 17,3% de los 3.175 millones de euros de nuestra deuda pública, es decir, 550 millones, que deberían pasar de la deuda de Navarra a la deuda del Estado", ha añadido. A su juicio, "un gobierno progresista trabaja por la igualdad entre ciudadanos, pero también entre comunidades". "Dar un trato tan sumamente preferente a Cataluña frente a Navarra y a otras autonomías no solo no es progresista, sino, mucho peor, es profundamente injusto", ha considerado.