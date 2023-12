Prohens recuerda que los grupos negocian enmiendas y responde a Vox que no se desviará "ni un euro" de las prioridades

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recordado este lunes que corresponde a los grupos parlamentarios negociar las enmiendas a los Presupuestos autonómicos y ha respondido a Vox que habrá recursos para la libre elección de lengua pero sin desviar "ni un euro" de las prioridades del Govern en materia educativa. La líder del Ejecutivo autonómico ha hecho estas declaraciones precisamente tras la constitución de la Mesa de Participación de Educación Inclusiva y Especial de Baleares y ha insistido en la dificultad de cuantificar las partidas para la libre elección de lengua sin saber cuántos centros se adherirán al plan piloto, después de que Vox haya advertido este lunes que no apoyará los Presupuestos autonómicos si no se contemplan, como han pedido vía enmienda, 20 millones de euros para la aplicación de la libre elección de lengua. Prohens ha hecho hincapié en que las negociaciones para la incorporación de enmiendas siguen abiertas y que tanto el PP como el Ejecutivo están estudiando las distintas propuestas que están trasladando los grupos parlamentarios. Así, ha pedido respeto a la actividad parlamentaria y que no se desvíe la atención de las prioridades del Ejecutivo autonómico que ha situado, entre otras, en la atención a la diversidad y a la inclusión.