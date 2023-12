Podemos pide congelar el precio del alquiler y que los bancos financien un fondo para impagos de hipotecas

MADRID 11 (EUROPA PRESS) Podemos ha propuesto congelar el precio de todos los contratos de alquiler y que los bancos financien un fondo dedicado a cubrir situaciones de impagos de hipotecas, medidas que ven necesarias ante la actual situación de "emergencia habitacional". Así lo han trasladado en rueda de prensa los coportavoces estatales, Pablo Fernández e Isa Serra, que han trasladado sus primeras peticiones al Gobierno tras romper con Sumar en el Congreso y pasar los cinco diputados del partido al Grupo Mixto. Fernández ha explicado que España sigue padeciendo un incremento de precios de alquiler y que es necesario congelar las rentas de arrendamiento, tanto en los contratos actuales como los nuevos que se hayan formalizado. A su vez, ha reivindicado que la ley de vivienda estatal se despliegue en su "totalidad" y se implemente "íntegramente", dado que contiene medidas "pioneras". De esta forma, los morados insisten con uno de los requisitos que llegaron a poner encima de la mesa para apoyar la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de que dieran su voto afirmativo a su reelección sin contrapartidas. Por su parte, Serra ha demandado la creación de un fondo de responsabilidad social financiado por las entidades financieras y dirigido a situaciones de impago de hipotecas, en línea con una proposición de ley que llegaron a anunciar pero no registraron ante la disolución de las Cortes Generales por las elecciones del 23J. A su juicio, ha criticado que existe una situación "inaceptable" e "inasumible" por el alza de hipotecas que obliga a tomar medidas para evitar "crisis familiares y de país", dado que no hay que caer en situaciones de impagos y de morosidad en créditos hipotecarios La dirigente del partido morado ha reivindicado que este instrumento debe correr a cargo de los bancos, dado que en la crisis financiera de 2008 fueron rescatados con fondos públicos que no se han devuelto.