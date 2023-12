PNV consuma una importante renovación en listas al Parlamento vasco al prescindir también de Erkoreka y Tapia

El EBB del PNV ha consumado una importante renovación de nombres, pero también generacional, en las listas a las elecciones al Parlamento Vasco de 2024, en las que, además de no figurar Iñigo Urkullu, tampoco aparecen los consejeros del Gobiermo vasco Josu Erkoreka ni Arantxa Tapia, ni incluye a los presidentes del GBB y del ABB, Joseba Egibar y José Antonio Suso, o a otros conocidos parlamentarios jeltzales, como Iñigo Iturrate, que actualmente forma parte de la Mesa del Parlamento vasco. Se trata de la propuesta que la formación jeltzale ha realizado a sus bases y que no son las planchas definitivas, puesto que los afiliados pueden proponer otros candidatos dentro de su proceso electoral interno, que consta de dos vueltas de votaciones y que culminará con la proclamación de las candidaturas definitivas por la Asamblea Nacional el 27 de enero de 2024. La Ejecutiva jeltzale, reunida este lunes, ha elaborado su propuesta de candidaturas que no supone el 100% de los 25 candidatos que tienen que plantearse por cada territorio más los cinco suplentes, sino alrededor de un 60%, según fuentes del partido. Imanol Padrales, candidato a lehendakari, integra las listas por Bizkaia, y Bakartxo Tejeria, que va en las planchas guipuzcoanas, repite como aspirante a presidir la Cámara vasca. Urkullu, al que ahora releva Pradales, se presentó como aspirante a la Lehendakaritza en tres elecciones, y aunque en la primera de ellas concurrió por territorio vizcaíno --en el que los jeltzales tienen más peso--, en los dos siguientes comicios encabezó la lista por Álava. Precisamente, por territorio alavés, concurre la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa. En las listas que la dirección del PNV también ha remitido hoy a sus bases aparecen las 32 personas que propone para conformar las listas a las elecciones europeas del próximo 9 de junio, que ya no encabezará Izaskun Bilbao, que anunció el pasado sábado que no repetiría como aspirante al Europarlamento. POR TERRITORIOS En la propuesta para las elecciones autonómicas vascas por Bizkaia --integrada por 17 personas-- repiten diez nombres de la anterior legislatura, y se descartan figuras tan relevantes como el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka y el parlamentario Iñigo Iturrate. Vuelven a proponerse a la afiliación a Gorka Álvarez, Mikel Arruabarrena, Jon Andoni Atutxa, Josune Escota, Maitane Ipiñazar, Mikel Magunazelaia, Ainhoa Santisteban, Alaitz Zabala, Ainara Zelaia e Irune Zuluaga. Completan la propuesta a los afiliados Jon Aiartza, José María Ezkerra, Aitor Ferreño, Ohiane González, Mikel Juaristi, Maialen Olabe el candidato a Lehendakari Imanol Pradales. GIPUZKOA Y ÁLAVA La propuesta para Gipuzkoa, con 20 nombres, excluye al hasta ahora portavoz de la formación en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, y a la consejera de Desarrollo económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia. Repiten nueve nombres que fueron proclamados hace cuatro años por la afiliación, Markel Olano, Barkartxo Tejeria, Markel Aranburu, María Eugenia Arrizabalaga, Eva Juez, Elena Lete, Garikoitz Mendizabal, Olatz Peón y Aitor Aranguren. Los nuevos aspirantes son Jon Ander Azpiroz, Xabier Barandiaran, Xabier Eizagirre, Marijo Etxegoien, Josu Ezkurdia, Aitor Iriondo, Agurne Juldain, Miren Letamendia, Josu Mugica, Loreto Osa y Arantzatzu Rojo. Si la propuesta para Bizkaia es la que menos cambios experimenta, la de Álava solo propone a una de sus actuales representantes en la Cámara autonómica, Ana Ruiz de Alegría, y también incluye a la consejera de Justicia, Igualdad y Políticas Sociales, Nerea Melgosa. Los otros 18 aspirantes son Ander Añibarro, Noemi Aguirre, Julen Antoñana, Alazne Arana, Naiara Bedialauneta, Nerea Bengoa, Ainhoa Campo, Javier Gallego, Raúl García Ezquerro, Javier Gorbeña, Álvaro López, Rubén Martínez, Jonathan Moreno, Irina Rabalo, Ainhoa Reka, Txaro Romero, Pedro Miguel Saez del Castillo y Nahiara Zubizarreta. PROCESO INTERNO Los nombres de las personas que integran la propuesta de candidatos por Bizkaia, Gipuzkoa y Álava están ordenados por orden alfabético. Una vez escuchados los tres Consejos Territoriales de la Comunidad Autónoma Vasca, el EBB ha puesto en marcha este lunes la primera vuelta de su proceso interno. En esta fase, los afiliados pueden proponer candidatas y candidatos. Este proceso culminará el 27 de enero con la aprobación de las listas definitivas, ya ordenadas por orden de salida, en el marco de una Asamblea Nacional Extraordinaria. DOS VUELTAS La primera vuelta del proceso interno se celebrará del 11 de diciembre hasta el 24 de diciembre en las Organizaciones Municipales. En ella, los afiliados, además de avalar o rechazar a las personas propuestas por el EBB, podrán presentar otros candidatos. Los militantes que obtengan el respaldo en al menos tres Organizaciones Municipales podrán continuar en el proceso. Del 24 de diciembre al 3 de enero, la Comisión Nacional de Garantías y Control confeccionará y remitirá a las Organizaciones Municipales las listas generales de candidatos y candidatas que pasan a segunda vuelta. Del 4 de enero al 14 de enero se desarrollará la segunda vuelta en las Organizaciones Municipales. En esta etapa, se votará a 25 candidatas y candidatos titulares y a 5 suplentes por cada Territorio. Con los resultados de estas votaciones, las Organizaciones Municipales, a través de sus apoderados, llevarán este mandato a sus Asambleas Territoriales. Finalmente, estas Asambleas designarán, entre el 15 y el 19 de enero, a las 30 personas que configurarán las listas del PNV en las elecciones vascas por cada Territorio Histórico. El EBB, una vez le hayan sido remitidos los resultados de estas Asambleas Territoriales, establecerá el orden definitivo que ocuparán los candidatos en las respectivas listas, y lo planteará a la Asamblea Nacional del 27 de enero, que será la que acuerde definitivamente las candidaturas.