Monasterio no valora declaraciones de Abascal sobre Sánchez pero critica que el presidente gobierne "contra el pueblo"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, no ha entrado este lunes a valorar las declaraciones del líder de su partido, Santiago Abascal, sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero ha insistido en que comparte su preocupación porque este gobierne "contra el pueblo". En concreto, Abascal aseguró este domingo en el diario argentino 'Clarín' que "habrá un momento" en el que el pueblo querrá "colgar de los pies" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pues, a su juicio, es una persona que ha "vendido" su principios y "puede hacer cualquier cosa" para mantenerse en el poder, incluso "pisar las leyes" o "poner en riesgo la unidad nacional". En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la Cámara regional, la líder de Vox en Madrid ha indicado que ella cree que Abascal ha expresado "su preocupación" por que Sánchez "no pueda caminar por la calle" y por que sea abucheado "en todos sitios". "El presidente Sánchez lo que tiene que analizar es si puede gobernar contra el pueblo (...) Ha vendido a la nación española, ha vendido el bienestar de los españoles, ha vendido la igualdad, ha vendido el Estado de Derecho, ha vendido la democracia por un puñado de votos, por mantenerse en el Palacio de las Moncloa", ha criticado. Repreguntada por si comparte entonces las declaraciones de Abascal, Monasterio ha indicado que lo que comparte es "la preocupación por la falta de popularidad del señor Sánchez en la calle" y que ella no tiene por qué sentirse "a gusto" o no con las declaraciones de nadie que no sea ella. Respecto a las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien acusó al PP de hacer el "juego" a Sánchez en su estrategia de "dividir" España, Monasterio ha criticado que los 'populares' den "oxígeno" repartiéndose "las mesas del Congreso" con ellos. "¿Qué hace negociando el PP con Sánchez las mesas del Congreso, dejando a Vox fuera de todas las mesas?. Es inexplicable. El PP dice que Sánchez es socio de los golpistas y resulta que se asocian con Sánchez para repartirse las mesas", ha lanzado a continuación. Posteriormente, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha coincidido con Feijóo es que "alimentar el victimismo del PSOE tampoco es razonable", y más sabiendo que Sánchez mañana "junto a una banda de criminales" va a debatir en el Congreso de los Diputados la amnistía, "que pone en jaque al Estado".