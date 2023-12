Los comunes ven un "error" que Natàlia Mas no asista al Consejo de Política Fiscal y Financiera

El portavoz de los comuns, Joan Mena, ha calificado de "error" que la consellera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Natàlia Mas, no asista este lunes a la reunión en Madrid del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a la que sí irán el secretario general de Economía, Josep Maria Vilarrúbia, y la directora general de Presupuestos, Esther Pallarols. "No creemos que sea acertado que el Govern renuncie a su máxima representación en una reunión donde se debe comenzar a abordar la reforma de la financiación", ha criticado Mena en rueda de prensa este lunes. El portavoz de los comuns ha avisado al Govern de que la aprobación del Plan Director Urbanístico (PDU) del proyecto de ocio Hard Rock en Tarragona es una "línea roja" para la negociación con su partido de los Presupuestos de la Generalitat de 2024. "Tenemos poco de qué hablar si se activa esta propuesta. El modelo del Hard Rock no es el modelo de desarrollo económico que defendemos los comuns", ha asegurado Mena, que ha calificado este proyecto de atentado ecológico. El portavoz ha detallado que en las cuentas del 2023 exigieron que no se destinase ni un solo euro al Hard Rock, aunque finalmente se aprobó un acuerdo extrapresupuestario entre Govern y PSC sobre este tema: "Si hace un año era incomprensible, hoy es del todo incompatible con las necesidades de transición ecológica" de Cataluña, ha insistido Mena. Sobre las medidas que ha anunciado el Govern para las cuentas de 2024, como el aumento de las ayudas al alquiler, Mena ha replicado que el Ejecutivo catalán "no ha hecho los deberes" en materia de vivienda, y ha reclamado que les expliquen qué partidas de este ámbito se han ejecutado de los Presupuestos de 2023, pactados con los comuns. ABASCAL Y FEIJÓO El portavoz ha tachado de "fascistas" las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, que afirmó este domingo que habrá un momento en que el pueblo querrá colgar de los pies al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, textualmente. Mena también ha criticado la condena del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a estas afirmaciones, ya que considera que "la condena más creíble es romper los acuerdos de gobierno en ayuntamientos y comunidades autónomas" donde los populares gobiernan con Vox. RELACIONES CON PODEM Preguntado por la relación con Podem Cataluña, que ha expresado su malestar con la coalición Cataluña En Comú, y por cómo afectará en Cataluña la ruptura de Podemos con Sumar, Mena ha asegurado que trabajan para "reforzar el marco unitario de En Comú Podem y la alianza estratégica con Sumar". Ha pedido "poner los intereses de la ciudadanía por delante" de los de las formaciones políticas, y ha asegurado que los comuns no se han dejado de reunir con representantes de Podem, algo que niegan los morados, aunque ha añadido que la agenda ha estado marcada por la convocatoria de elecciones. Desde Podem también han expresado que se han sentido menospreciados en la configuración de las listas electorales, a lo que Mena ha replicado que los comuns han sido "generosos en la confección de las candidaturas" de Cataluña y que las aceptaron pensando en la unidad del espacio de Sumar. En este sentido, ha aludido a la inclusión como número 4 de la secretaria de organización de Podemos, Lilith Vestrynge.