La Generalitat mantendrá "la máxima exigencia" al Gobierno para la oficialidad del catalán en la UE

La consellera de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, ha afirmado este lunes que mantendrá "la máxima exigencia a Madrid para que la oficialidad del catalán no caiga de la agenda europea". Lo ha dicho después de conocerse que este martes el Consejo de Asuntos Generales en Bruselas debatirá sobre la oficialidad del catalán, euskera y gallego en las instituciones europeas, pero no se votará, informa la Conselleria en un comunicado. Para ella, que el 31 de diciembre termine la presidencia española del Consejo de la Unión Europea (UE) "no significa que se agote el compromiso del Gobierno para que haga todo lo que esté en sus manos para lograr la unanimidad y la confianza de todos los socios europeos" para que el catalán sea oficial. Serret ha apuntado que están en contacto con Bélgica, que asumirá la próxima presidencia del Consejo de la UE, para hacer todo lo que esté en sus manos para que el tema no decaiga, ha dicho textualmente. "Mantenemos el optimismo, no ha terminado nada, continuaremos con la máxima exigencia porque el catalán tiene que ser la próxima lengua oficial en las instituciones europeas más temprano que tarde", ha afirmado.