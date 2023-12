Illa (PSC) ve "un error" que la consellera Mas no asista al Consejo de Política Fiscal este lunes

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que es "un error" que la consellera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Natàlia Mas, no asista al Consejo de Política Fiscal este lunes. "Yo creo que no es bueno no sentarse en las mesas para defender los intereses, en este caso, de la Generalitat de Cataluña", ha sostenido en una entrevista en 'Ser Catalunya' este lunes recogida por Europa Press. Preguntado por si el PSC se muestra favorable a un modelo singular para Cataluña, Illa ha afirmado que "el PSC es favorable a tener una financiación justa para Cataluña". "No quiero privilegios para Cataluña, pero quiero un terreno de juego equilibrado. Lo mismo para todo el mundo", ha añadido. AMNISTÍA En cuanto a la amnistía, Illa ha señalado que está contento de que este martes previsiblemente el Congreso dé luz verde a la tramitación de la proposición de ley de la amnistía para la normalización política, institucional y social de Cataluña, y ha dicho: "El mejor resumen que se puede hacer de la ley es su título". "Nuestro objetivo es este: concordia, convivencia, normalización de Cataluña. Por tanto, yo defiendo esto", ha sostenido el líder de los socialistas catalanes. Respecto a las mesas de negociación entre el Gobierno central y el Govern de la Generalitat, se ha mostrado favorable a que haya "tantas como hagan falta si son para dialogar, para negociar y para llegar a acuerdos". ABASCAL Finalmente, preguntado por las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, que aseguró que habrá un momento en el que el pueblo querrá "colgar de los pies" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Illa las ha tachado de intolerables. "En política por descontado que la discrepancia es aceptable, que el contraste de proyectos políticos diferentes es aceptable. Lo que no se puede es amenazar de esta manera", ha señalado. Además, ha sostenido que son "unas declaraciones intolerables de las que todo demócrata se tiene que desmarcar y poner una línea roja".