Ibarra advierte que la amnistía esconde la "redefinición confederal" de España, con más desigualdad entre regiones

El expresidente socialista de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha alertado este lunes de que la amnistía "no es solo una apuesta pro la desigualdad", sino que, a su juicio, detrás de ella "se esconde la redefinición confederal de España, con Cataluña y País Vasco como naciones confederadas". "De esa manera, los que más tienen se quedarán con lo que ya tienen y van a tener, y los que menos tienen, tendrán menos todavía", ha denunciado Ibarra en un artículo en el 'Diario de Sevilla', recogido por Europa Press. Desde aquí, Ibarra ha criticado la reivindicación de los independentistas catalanes de recaudar todos los impuestos y el traspaso de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco, contraponiendo el déficit contributivo de Euskadi con el de Extremadura. En este contexto, el expresidente socialista de Extremadura ha alertado que esta redefinición confederal de España llevará a concluir el multilateralismo entre las comunidades autónomas "para caminar por el bilateralismo tramposo". ES UN ERROR CONSIDERAR LEALES En la semana del aniversario de la Constitución, Ibarra alaba los avances durante estos 45 años y critica a "quienes pretender alterarlo todo de una manera irresponsable", alegando que su razón para buscar alterarlo es "la deslealtad". "De igual forma que los etarras aceptaron la amnistía de la democracia ocultando su futuro criminal y su deslealtad con los españoles, algunos dirigentes territoriales aceptaron la Constitución y la amplia descentralización política y administrativa, ocultando su futuro secesionista y su deslealtad con los españoles", señala. Al respecto, señala que "fue un error considerar antifascistas a los terroristas y fue un error considerar leales con una nueva concepción de España a los nacionalistas periféricos". "Ni unos ni otros expresaron con valentía su condición. Los asesinos ocultaron su instinto criminal y los nacionalistas periféricos ocultaron su instinto independentista", añade. RECHAZA QUE ESPAÑA SEA UN ESTADO PLURINACIONAL El histórico dirigente socialista ha cuestionado que el País Vasco y Cataluña sean naciones, rechazando que España sea un Estado plurinacional. "Que un grupo de diputados en cualquier Parlamento decida en una votación libre que su territorio constituye una nación no significa que eso sea cierto. ¿La votación es libre? Sí. ¿La votación es democrática? Sí. ¿La votación es legítima? Sí. Pero el objeto de la votación es una fantasía. El Parlamento extremeño podría acordar hoy que los extremeños somos extraterrestres y la votación sería libre, legítima y democrática, pero eso no convertiría a los ciudadanos extremeños en extraterrestres", sentencia Ibarra.